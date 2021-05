Niño envía carta a gobernador Bonilla y cumple su sueño

TIJUANA, B.C., 14 de mayo de 2021.- A solicitud del niño Jesús Antonio RamíreznOrtiz, de 11 años de edad, estudiante de sexto de primaria, el gobernador Jaime Bonilla Valdez le obsequió los “colores” (crayones) que soñaba, pero también una mochila y una computadora.



Este gesto sorprendió al pequeño que, acompañado de su padre Cástulo Ramírez Márquez, residente del fraccionamiento Villa del Álamo en la zona suroeste, acudió al despacho del jefe del Ejecutivo estatal en el nuevo Centro de Gobierno.



Esperó unos minutos para estar frente al mandatario estatal, sin saber la sorpresa que le esperaba y no pudo ocultar su emoción cuando escuchó: “Aquí tienes los ´colores´ que me pediste… pero también, te voy a entregar una computadora, para que hagas tus tareas…”.





Enseguida, el gobernador Bonilla Valdez puso en manos del menor, una mochila nueva, color rojo, conteniendo útiles escolares, además de los crayones que había solicitado cuando lo vio en su visita a Villa del Álamo, en un acto de diálogo directo con los vecinos.



Su joven padre, de condición humilde, Cástulo Ramírez Márquez, dijo estar sorprendido por el obsequio. “No me lo esperaba… mi hijo le escribió una carta al Gobernador Bonilla, y me dijo, se la voy a llevar (al gobernador), a ver si me puede apoyar con los ´colores´ que tanto he soñado… y, pues sí, se logró lo que mi hijo quería”, dijo sonriente.



Enseguida de haber recibido de manos del gobernante los anhelados “colores” y la laptop nueva, todavía en su empaque de fábrica, accedió el pequeño a responder las siguientes preguntas:



-¿Qué decía la carta que le escribiste y entregaste al Gobernador Bonilla…?

-Decía… ¿recuerdas cuando fue a Villa del Álamo…?, me tomé una foto con él y

también le pedí que si me apoyaba con unos ´colores´…

-¿Por qué con unos “colores”…?

-Porque me gusta mucho dibujar…

-Y, ¿no le pediste allí la computadora…?

-Sí…

-¿Te tocó computadora, también…?

-Hmmm…si…

-Ahora, ¿qué piensas del Gobernador Bonilla?

-Que es muy buen gobernador, muy humano y sencillo…

-Y, ¿qué le prometiste tú a él…?

-Estudiar mucho… estudiaré mucho y voy a hacer los dibujos que he soñado, con

los “colores” que me acaba de regalar… estoy muy contento.