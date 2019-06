Niega administrador de la Aduana de Mexicali investigación por corrupción

Alejandro Miramontes Armenta, administrador de la Aduana de Mexicali, negó ser señalado como imputado en una investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de corrupción, como señalaron medios nacionales hace algunos días.

La carpeta de investigación que se menciona en dicha publicación es la identificada con la clave SZC/0011495/2018 del 22 de agosto de 2018, la cual investiga actos de corrupción relacionados con la entrada de autos ilegales al país.

En entrevista exclusiva para LA CRÓNICA, el funcionario indicó que luego de que el caso fuera mencionado en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó a la Fiscalía la información de la carpeta, solicitud que fue resuelta en el oficio FIS-11/UILCD/062/2019.

Dicho oficio menciona que el 30 de noviembre de 2018 se estableció el No Ejercicio de Acción Penal, y además se señala que Miramontes Armenta no es considerado parte del procedimiento penal.

No se porque se me relaciona en ese expediente, pero aquí tengo documentos oficiales de la Fiscalía” señaló “es a quien resulte responsable, y se encuentra autorizado el no ejercicio de la acción penal con fecha 30 de noviembre, y me exculpa de cualquier delito”