Niega Pérez Rico despido de director de Hospital General

El Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, negó el despido del director del Hospital General de Mexicali, Edgar Allan Castillo López, toda vez que se trata, dijo, de personal sindicalizado.

“El doctor del Hospital General de Mexicali, no está despedido, él es base sindicalizado desafortunadamente creo hoy, ahorita me comentaron, que ya hizo público que salió positivo para Covid-19, yo no puedo tener una dirección o una unidad acéfala”, pronunció el secretario.

Fue por eso que tomo la medida inmediata de poner un sustituto para poder hacer frente a situación que se viene, declaró el titular de salud en el estado.

Negó que hubiera sido una confrontación motivada por el desabasto de insumos médicos para protección del personal del Hospital General de Mexicali.

“No he tenido ninguna confrontación con él ni con ningún otro de mis directivos, de hecho, cuando él salió positivo me mandó un mensaje y le dije recupérate pronto, pero yo tengo que hacer los movimientos”.

Pérez Rico, aceptó que de recuperarse podría regresar a sus funciones, como cualquier otro trabajador tiene la oportunidad de hacerlo.

“Pero definitivamente ahorita ya nombramos a un interino y si ese interino se desempeña adecuadamente, pues va a continuar (Sic) el doctor Ovalle yo creo que es uno de los mejores para ese puesto en este momento”.

El funcionario médico reiteró que no ha tenido ningún enfrentamiento, pero enfatizó que se han señalado de manera puntual la dinámica que se tiene que llevar en cada uno de los hospitales de reconversión.

Actualmente el encargado de despacho de nosocomio, es el doctor, Diego Fernando Ovalle Marroquín, quien se venía desempeñando como Director de Calidad y Educación en Salud del Isesalud.