Niega Ayuntamiento consenso con constructores de la Gran Torre CW

MEXICALI, Baja California.- No se ha llegado a ningún acuerdo o consenso con la empresa constructora de la Gran Torre CW y la obra sigue suspendida, aclaró el director de Administración Urbana de Mexicali, Juventino Pérez Brambila.

Desde la suspensión de la obra el miércoles pasado, aseguró el funcionario, el único acercamiento que ha tenido la empresa Inmobiliaria Cawomex con autoridades municipales es la entrega de un oficio recibido el 22 de julio, entregado por su apoderado legal.

En dicho oficio la empresa reconoce el cierre de la vialidad desde el pasado 28 de mayo sin tramitar los permisos correspondientes para la pavimentación de un tramo de la calzada Francisco L. Montejano, la cual se señala fue un compromiso con la pasada administración municipal.

También se señala que el cierre de la vialidad se consensuó con la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Administración Urbana, acuerdo que el funcionario municipal negó.

“No ha habido ningún acuerdo, no ha habido ningún consenso del cierre de la vialidad, eso lo hizo realmente la empresa por su cuenta” afirmó “inclusive en el oficio que ingresan se está solicitando al jefe de departamento que se cancele el pretendido cobro por el tiempo que ha permanecido la vialidad cerrada”

Por concepto del cierre del tramo de la calzada L. Montejano, que se encuentra al lado de la obra, la empresa debe pagar 3 mil 941 pesos por día de cierre, monto que actualmente sumaría, según estimaciones del propio funcionario, a 200 mil pesos, y que la empresa rechaza.

Asimismo, Pérez Brambila señala que antes de reparar la vialidad la empresa debe presentar un proyecto a la Dirección de Obras Públicas para verificar que se cumplan los requisitos de una obra pública, pero esto tampoco ocurrió.

“Estuve platicando con la directora de Obras Públicas y nos comenta que todavía no se ha presentado ningún proyecto, y mientras no exista una vialidad abierta, mientras no esté funcionando al 100% la verdad es que la obra no va a poder continuar” indicó.