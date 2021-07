Necesario en vacaciones estar en movimiento: Nutriólogo

Ante la llegada del periodo vacacional a la ciudad y la necesidad de que los mexicalenses se mantengan en movimiento, el nutriólogo Edgar Arámburo recomendó que estas vacaciones se evite practicar el sedentarismo.

El joven especialista en nutrición, indicó que esta iniciativa saludable debe aplicarse de manera constante, pues según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición del 2018, el 75% de los mexicanos tienen problemas con el sobrepeso.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Estos números siguen en aumento debido al confinamiento por la pandemia y es probable que para la siguiente encuesta, tengamos números más grandes, secundarios a todo esto”.

“Es por ello que muchas veces a mis pacientes, les comento que no hay que llevar un régimen como tal, sino que la idea es que pueda cambiar su estilo de vida con hábitos más saludables”, comentó.

NUEVOS HÁBITOS

El nutriólogo explicó, que con base en informes de la Organización Mundial de la Salud, una manera de ir cambiando los malos hábitos alimenticios, es ir agregando grupos de vegetales y frutas a la comida diaria, sumado al consumo de pescado.

“Yo sé que tal vez aquí en Mexicali no es tan común el consumo de pescado, pero es una fuente importante de Omega 3, la cual nos previene de enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, del hígado y del riñón” “Por lo que es importante que puedan agregar ese tipo de alimentos en su dieta habitual, así como la actividad física y empezar agregar el consumo de pescado semanalmente”, mencionó.

CAMBIOS SALUDABLES

Edgar explicó, mientras nos mostraba algunas tablas y porcentajes de cómo evalúa el progreso de sus pacientes, que el asistir con un nutriólogo no debe ser sinónimo de regañar a la gente por su consumo alimenticio, si no que debe verse, como el primer paso para una vida más saludable.

“Muchas veces creen que van a venir y tener un plan súper ortodoxo, cuando la verdad es que podemos adecuarnos a las actividades de cada persona, procurando que su ingesta de alimentos sea mucho más sana posible”. “Por lo que con la constancia, ellos mismos se van dando cuenta de los resultados y deciden seguir mejorando, ocasionando que su percepción sobre la comida cambie y tengan una mejor relación con los alimentos”, argumentó.

VACACIONES EN MOVIMIENTO

El joven especialista en nutrición, en cuanto al tema de la actividad física, compartió que durante estas vacaciones lo más sano puede ser iniciar caminando alrededor de 30 minutos, pues aunque aparente ser un ejercicio sencillo, trae consigo múltiples beneficios.

“De 20 a 30 minutos por día durante 5 días a la semana, aparentemente no es mucho y esto no significa que no sea una disciplina rigurosa, pues su impacto en la salud es bastante benéfico, ya que es solo el inicio para que se puedan involucrar en otra actividad física”.

“Sumado a lo que dicen los licenciados en el deporte, que en cada sesión de ejercicios exista un calentamiento de los músculos antes y después de ello, todo con la idea de evitar lesiones”, expresó.

ACUDIR CON UN ESPECIALISTA

Édgar, quien también señaló que las bebidas azucaradas son unos de los principales causantes de la obesidad en el país, indicó que si la persona tiene la intención de cambiar sus hábitos alimenticios, siempre será importante que lo haga acompañado de un especialista.

“Hacer cambios siempre puede representar un reto para la gente, pero si existe la intención de mejorar y empezar a tener una vida más saludable, la recomendación siempre será que puedan hacerlo con un especialista en el área de la salud”. “Por lo que si tienen dudas, nosotros siempre estaremos para servirles y ayudarlos en todo momento”, explicó.