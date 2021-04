Mungaray anuncia adhesión a candidatura de Marina

MEXICALI, B.C.- Tras declinar sus aspiraciones a participar en el actual proceso electoral, el ex rector de la UABC, Alejandro Mungaray Lagarda, se unió al proyecto de la 4T en Baja California tras anunciar públicamente su apoyo a la candidata a gobernadora de la alianza "Juntos Hacemos Historia en BC", Marina del Pilar Avila Olmeda.



En rueda de prensa realizada en la capital del Estado, el Doctor en Economía y ex secretario de Desarrollo Económico del Estado, se mostró decidido de respaldar a la abanderada morenista, al considerar que es el perfil idóneo para dirigir el destino del Estado.



Alejandro Mungaray hizo referencia a que hay decisiones correctas en términos económicos, que se han tomado en los gobiernos de la 4T, como la decisión de incrementar el salario mínimo, así como el decreto fronterizo de la Zona Libre.



El académico abundó que cuenta con un análisis preciso sobre las afectaciones que ha generado la pandemia en el sector de la economía, por lo que se trabajará en propuestas muy concretas con la candidata Marina del Pilar, para presentar un programa y plan de reactivación efectivo.



Marina del Pilar agradeció el gesto de Mungaray Lagarda, quien además de su trayectoria académica y de funcionario público honesto, trae un trabajo político que lo avala y le suma a la Cuarta Transformación, después de que decidiera no competir en el proceso electoral 2021 como candidato a gobernador.



Avila Olmeda explicó que las aportaciones del ex rector serán de gran valía y utilidad para consolidar el proyecto transformador, especialmente en los rubros académico y económico-administrativo.



"Para una servidora es un privilegio que el Doctor Mungaray se haya sumado a la Cuarta Transformación, es una persona preparada, honesta y a quien siempre he admirado, a quien tuve oportunidad de tratar desde muy joven, pues como saben mi madre ha entregado también su vida académica a nuestra máxima casa de estudios, la UABC", expresó la candidata a gobernadora.