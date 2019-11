Multifamiliar Infonavit: Zona de adicciones e inseguridad

MEXICALI, Baja California.- Él, cayó desde el techo del edificio multifamiliar Infonavit Cucapá, su sangre derramada tras el impacto en el suelo aún es visible para quienes pasan por ahí, sitio que describen como la antesala de las muertes y adicciones que detonaron la inseguridad.

Los vecinos dicen que se trató de un hombre indigente que decidió acabar con su vida saltando desde el techo del edificio que llegó a albergar a familias en sus cuatro pisos, ahora es un picadero que da guarida a personas sin hogar y con adicciones.

Entre la calle Luis L. Morones y Donaciano Iñiguez, en el fraccionamiento Infonavit Cucapá, está el proyecto de un multifamiliar que resultó en abandono, luego de ser calificado como inhabitable tras el terremoto del año 2010.

NO APTO PARA NIÑOS

A unos cuantos pasos, hay un pequeño parque donde debería haber menores, no obstante, los padres de familia han prohibido a sus hijos acudir, puesto que les parece un ambiente peligroso y no apto para niños.

Al frente del inmueble, hay una silueta echa de tierra cubriendo la sangre del fallecido el 24 de noviembre, a un costado, los vecinos colocaron veladoras con la imagen de la Virgen de Guadalupe, con la creencia de que así descansará su alma, luego de especular que se trató de un suicidio.

El predio frente a la edificación se asemeja al centro de transferencia, está repleto de basura, desde pañales con excremento, llantas, zapatos, sillones viejos y toda clase de desechos que han acopiado los residentes de multifamiliar y fuereños. Al ingresar, la peste pone a prueba a cualquier estómago, ya que cada departamento tiene un área con desechos orgánicos que los mismos inquilinos clandestinos han acumulado.

“TENDRÉ QUE MATARTE”

Las paredes son la pizarra de las mentes que parecieran estar perturbadas, con mensajes inquietantes y alusivos a sectas, amenazas y reflexiones con tendencias a la muerte y una vida “loca”. “I never meet and heart you (Nunca te encuentro y te amo)”; “Si subes un piso más, tendré que matarte, ojo, yo soy amar y dejar”; “México te amo”, el dibujo de una cabeza demoniaca, y las manos en las paredes embarradas con heces fecales, son solo algunas de las expresiones plasmadas en las paredes.

El sitio se encuentra totalmente vandalizado, no hay rastro de cableado o ventanas, los techos están negros por el tizne de las fogatas que varias veces han provocado incendios, alertando a las familias que viven a los costados.

Los pasillos tienen algunos indicios de hogar, entre ellos hay colchones desgastados, cobijas donde se resguardan de las inclemencias del clima, utensilios y productos del aseo, como jabón y Suavitel.

LA PRIMARIA

Raúl Martín Hi Muñoz, subdirector de la primaria José G. Valenzuela, expresó que el sitio de resguardo a las personas que suelen perpetrar robos en la institución, además de generar un ambiente de inseguridad para los niños.

“Este lugar da pie para que las personas mal vivientes, se refugien en este tipo de lugar, nosotros como escuela hemos sido víctimas de robo, la escuela ha sido vandalizada, de un día para otro encontramos ventanas quebradas, indicios de que anduvieron dentro de la escuela”, comentó el subdirector.

Durante la entrada y salida los docentes deben estar muy a la expectativa de los niños, cuando los empleados se quedan más tarde por cuestiones administrativas, suelen ver a gente deambulando que no les inspira confianza.

“Hay una persona entre ellos, que anda con unos perros, en una ocasión, a los niños un balón de fútbol se les fue a la calle, y no de los perros se los hizo pedazos, y ni el dueño podía detenerlo, yo le hice el llamado, Dios guarde y no le llegue a hacer eso a un niño”, recordó.

El comité de vecinos se ha esforzado por realizar jornadas de limpieza, pero no pasa mucho para que los edificios vuelvan a estar repletos de basura, la escuela se ha involucrado abriendo las instalaciones como el punto de reunión.

“No es la primera vez, hace más o menos un año, ya habían encontrado a otra persona sin vida ahí, yo llegué a esta institución desde hace doce años, y ya estaba así, y cuando lo tapan, no tardan en abrirlo y reincidir”, recalcó.

DERRUMBE

Los entrevistados señalan que su propuesta es que los edificios sean derrumbados por el gobierno, ya que no son habitables luego de que la estructura quedó debilitada tras el terremoto del año 2010.

“Hay muchos vándalos, mal vivientes, lo usan de picadero, en veces los queman, avientan mucha basura, como están vacíos”, comentó el señor Omar Vela, quien acudía por su hijo a la primaria.

La preocupación es una condición inherente para las familias del Infonavit Cucapá, declaró Vela que la inseguridad es lo que más los afecta, sobre todo por lo niños del fraccionamiento.