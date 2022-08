Mueren miles de peces en la Laguna México

Una mortandad de miles de peces se registró hoy en la Laguna México de Mexicali ubicada por el fraccionamiento Lagos del Sol.

Al respecto Benjamín Carrillo químico y jefe de aguas residuales de la Comisión Estatal de Servicios Públicos Municipales (Cespm) informó que este fenómeno se le denomina vuelco térmico y que se da de manera cíclica por los cambios de temperatura que se dan en corto tiempo.

‘’Cuando cae lluvia torrencial o cuando hay días nublados, los sedimentos del fondo se elevan en la columna de agua y el oxígeno se empieza a reducir a niveles que puede afectar a algunos peces’’, afirmó.

Esto puede ocurrir una o dos veces por año, aseguró y principalmente se da en los meses de cambio de estación de verano a invierno o viceversa, donde el caso anterior ocurrió el año pasado durante el mes de septiembre.

Te puede interesar: Experimentan sistemas lagunares de Mexicali fénomeno natural llamado vuelco térmico: CESPM

Por lo que autoridades de la Conagua acudieron al lugar para comenzar a hacer las labores de retiro de los peces muertos y a su vez asistió la Cespm para dar apoyo así como la Dirección de Protección al Ambiente.

Sin embargo, aseveró que este fenómeno puede durar de una a dos semanas en lo que el cuerpo de agua de la laguna recupera nuevamente su temperatura normal.

El 90% de la mortandad de peces fue derivada de la especie sardina plateada, una especie altamente sensible a los cambios de temperatura informó el director de protección al ambiente Manuel Zamora, quien de igual manera indicó que se trata de un fenómeno natural y que sucede en estas épocas del año, aunque esta vez se adelantó hasta tres semanas.

Las lluvias en días pasados y el movimiento de la tierra provocó que los sedimentos se levantarán y provocaron que el agua se enturbie lo que ocasiona una disminución en la oxigenación, explicó Zamora.

En ese sentido, están haciendo el retiro de los peces para ponerlos en una disposición adecuada.

En cuanto al daño que esto puede provocar en los niveles de Ph de la laguna, el titular de Protección al Ambiente apuntó que de acuerdo a datos de la Cespm los niveles de Ph del agua siguen estando dentro de los parámetros normales.

Por su parte Manuel Zamora informó a la población a no alarmarse y reafirmó que este hecho no fue de carácter humano o provocado por algún residuo químico si no de carácter totalmente natural.

Xochitl Zambrano miembro del comité ciudadano Salvemos las Lagunas manifestó que desde el día de ayer ya había presencia de peces muertos por lo que se les notificó a las instituciones tanto ambientales como del agua para que acudieran a la zona a atender el fenómeno.