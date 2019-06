Mueren 12 mexicanos tratando de cruzar la frontera

MEXICALI, Baja California.- En lo que va del 2019 un total de doce mexicanos han muerto en su intento de cruzar la frontera con los Estados Unidos, informó el cónsul de México en Calexico, Tonatiuh Romero Reyes.

De las doce defunciones de mexicanos en lo que va del año, once se dieron por ahogamiento al intentar cruzar el canal Todo Americano, mientras que la persona restante falleció en la zona desértica del cruce fronterizo.

“La gente no sabe, el canal se ve tranquilo arriba y se echan, pero abajo hay corrientes y la corriente se los traga” explicó “muchas veces si saben nadar, no es que no supieran nadar, pero a veces la corriente es demasiado fuerte”

Según los datos que se tiene de las personas identificadas, la mayoría eran hombres entre los 30 y 40 años de edad, que provenían de estados del centro del país como Guerrero, Oaxaca y Michoacán.

Una vez recuperados los restos, el consulado mexicano identifica a las víctimas y busca entablar comunicación con los familiares de los fallecidos que se encuentran en la República Mexicana, con la intención de repatriar los restos a sus estados de origen.