Monitores cumplen con norma: Sedeco

BAJA CALIFORNIA, México.- Tras señalarse que el proyecto de la red Estatal de Monitoreo de la Calidad del aire en Baja California, incumplía con la Norma Federal, la autoridad precisó que se trata de información errónea.

El subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Alfredo Babum Villareal, comentó que el proyecto se encuentra en su etapa de instalación, y consiste en 14 nuevas estaciones con equipamiento de competencia internacional.

Informó que los monitores no los compró la Sedeco, el sistema de monitoreo de calidad del aire se adquirió por el Fondo Mixto (Fomix).

Las 14 estaciones que se están instalando cumplen con la norma internacional, ya que han sido evaluadas por especialistas del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“Ellos han dictaminado en dos ocasiones que los equipos cumplen con las normas mexicanas y que cumplen con lo que especificó el Conacyt para su adquisición”, defendió Babum.

“Ese rumor que se anda corriendo no tiene fundamento alguno, me gustaría conocer un documento que señale que los monitores no cumplen o que el proyecto se está tratando de cancelar”, aseveró.