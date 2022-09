Modificarán el reglamento de estacionamiento público para el Centro Histórico

Se estará trabajando en la estructura del reglamento del estacionamiento público del Centro Histórico debido a que no se ha estado cumpliendo con las especificaciones que se solicitan por la falta de cajones para estacionarse, así lo informó la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante.

“El reglamento del Centro Histórico que se hizo hace no sé cuantos años, no corresponde a una realidad. Exige ciertos cajones de estacionamiento que obviamente no los tienen, por lo que estamos planteando un cambio en el reglamento de construcción, específicamente para el Centro Histórico”, comentó la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante.

Respecto a esta situación, la presidenta municipal expresó que sí hay estacionamiento en la zona del Centro Histórico y está dentro de la mente de las personas la idea de que no hay lugares donde estacionarse, y por esa situación estarán trabajando en la señalética para que la gente sepa y entienda que sí hay espacios.

“Queda de manifiesto que los estacionamientos cuando se hacen eventos culturales y artísticos dentro de la zona que se cierra la calle de catedral y vienen miles de personas y familias a visitar esos eventos culturales, la gente se estaciona, no enfrente de los mismos eventos pero alrededor de la zona sí”, comentó Rubén Chen.

Informó también que son cerca de 4 mil cajones verdes los que se encuentran dentro de la zona del Centro Histórico y que funcionan como espacios de estacionamiento para los que se acercan al área, así los informó el delegado de dicho lugar, Rubén Chen.

Informó el delegado que están en pláticas con propietarios de terrenos privados para adaptarlos y realizar su habilitación como estacionamiento para las personas que acudan al Centro Histórico. Además, agregó que el problema se suma a la apertura de comercios y servicios que generarán más desplazamiento dentro de la zona.

Por otra parte, Bustamante Martínez comentó que está por iniciar un proyecto del Gobierno del Estado sobre un estacionamiento que tendrá capacidad para un aproximado de 290 lugares y estará ubicado en la prolongación Reforma y Altamirano.