“Mis hijas me dicen que les duelen los huesitos por el frío”

MEXICALI, Baja California.- “Aquí se siente mucho el invierno, mis hijas me dicen mamá, me duelen los huesitos por el frío y pues lo que hacemos es aguantarlo”.

Así es como lo dijo Araceli Morales Flores de 33 años de edad, madre de 3 hijas quienes viven y soportan las inclemencias del frío en el Bordo Reforma. Siendo madre soltera, comentó que recientemente la operaron de la matriz, razón por la que perdió su empleo en una cocina económica.

“Me dijeron que alguien más había ocupado mi lugar y pues ni modo, ahorita ando buscando empleo porque pues no puedo dejar a mis hijas sin que comer”. “Y la verdad es que a mi me gusta la cocina, se cocinar bien, hago tortillas pero ahorita sin empleo, mi familia de Sinaloa me mandan algo de dinero para no pasar hambre, pues el padre de mis hijas no se hace responsable”, comentó.

FRÍA NAVIDAD

Araceli quien estaba acompañada de sus hijas, expuso que la Navidad suele ser triste, pues donde viven no es común que existan las cenas navideñas como pudieran tenerlas otras familias.

“Hay veces que gente llega aquí y nos regala una cena y es cuando podemos decir que tenemos una cena navideña, o los del DIF les hacen una piñata a los niños”. “Pero realmente es muy triste la Navidad aquí, es complicado y con este frío, no sabemos que vaya a pasar, la esperanza aquí es no enfermarse, porque todo cuesta”, indicó.

APOYO

Araceli comentó que en lo que encuentra trabajo, si alguien pudiera apoyarlos con despensa para hacerle de comer a sus hijas, se los agradecería mucho.

“Con algo de despensa me apoyarían mucho y si saben de un trabajo en una cocina, díganme que tengo ganas de trabajar y salir adelante con mis hijas”, comentó.

COBERTÓN NAVIDEÑO

Ante estas situaciones es momento de apoyar en el Cobertón Navideño 2019 organizado por LA CRÓNICA, donde podrás traer tus cobijas nuevas o en buen estado a las instalaciones del periódico, las cuales serán repartidas a quienes más las necesitan en esta temporada invernal.

La dirección del periódico es Avenida de la Patria No. 952, Centro Cívico C.P. 21000. Teléfonos: 01 (686) 557- 4801 al 08.