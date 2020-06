Mira el lado bueno

Entre lo malo, algo bueno y lleno de luz. Así es como Edgar Gómez ve la situación en torno al comienzo de la Liga Mexicana de Beisbol el próximo mes de agosto.

En entrevista vía telefónica, el pitcher relevista del Club Águilas de Mexicali afirmó que si bien la pandemia por el coronavirus afectó su dinámica de trabajo, ahora podría estar en el diamante de forma continua.

“Saber que puede haber beisbol en el verano es una buena noticia para todos. Se va a beneficiar mucho la LMB, pero también la Liga Mexicana del Pacífico, porque habrá jugadores con ritmo cuando ésta comience”, señaló.

De llevarse a cabo el plan, el circuito veraniego de México culminará sus acciones a inicios del mes de noviembre, en tanto que la LMP arrancaría en esos mismos días con el fin de no alterar en demasía su calendario.

“He hablado con algunos compañeros y vemos bien ese aspecto. Podemos reportar en el invierno en cuanto acabe el verano. No tendríamos pretemporada”, agregó.

El pelotero cachanilla participará en la edición 2020 de la LMB con los Saraperos de Saltillo, equipo que llegó a entrenar previo a la cuarentena por espacio de tres semanas.

“Es un muy buen equipo y está muy bien formado. Cuando me anunciaron que llegaría a Saltillo me puse muy contento, sabía la calidad de peloteros que había y eso me motiva”, comentó.

Para terminar, el lanzador que ostenta 27 años de edad aseguró que aunado al entrenamiento físico que efectúa, ha aprovechado el confinamiento para pulir temas de la mente.

“No he salido a lugares públicos y me estoy cuidando. Estoy entrenando con lo que se puede y aunque es poquito diferente, también trabajo el aspecto mental”, sentenció.

FICHA TÉCNICA

Nombre: EDGAR GÓMEZ

Fecha de nacimiento: 5 DE ENERO DE 1993

Lugar de nacimiento: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Posición: LANZADOR

Bateo/pitcheo: DERECHO/DERECHO

Peso: 86 KILOGRAMOS

Estatura: 1.80 METROS