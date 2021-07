Mira Mía hacia Nairobi 2021,la sede mundial Sub 20

La mexicalense Mía Hernández llegó al 100 metros con vallas Sub 20 Femenil, como la favorita a los Nacionales Conade 2021 y en la pista de CARE Nuevo León en Monterrey, hizo buenos los pronósticos al adjudicarse la medalla de oro con 14.61 segundos.

Previo a Nacionales Conade, la juvenil atleta de Baja California, compitió en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza en Monterrey, donde cronometró 14.10 segundos en el 100 con vallas, el mejor tiempo de la temporada y el cual la pone en ruta al Campeonato Mundial Sub 20 en Nairobi, Kenia.

Bajo los colores de Baja California, la atleta de Julio Pérez superó en la final de Nacionales Conade a la nayarita Wendy Marín y a la sinaloense Ximena Angulo, quienes cruzaron la meta con tiempos de 15.00 y 15.31 segundos, respectivamente, para reclamar los metales de plata y bronce.

“Esta temporada fue un poco irregular, los entrenamientos fueron a base de puras fechas inestables y en base a eso pudimos armar una temporada buena, en la que el resultado final fue muy satisfactorio al tener el primer lugar y la marca muy buena”, comentó Mía.

Para Mía este resultado ha significado la tercera medalla de oro en su historia en este programa deportivo infantil y juvenil, luego de los éxitos en el 2017, en la misma pista del CARE Nuevo Léon, y en el 2019 en Chihuahua; también es dueña de las platas en el 2016 y 2018.

“Ha sido mucho esfuerzo de parte de mi entrenador y mía, de mi familia, de mis padres, el estar entrenando bajo todas las medidas de seguridad fue un poco difícil el adaptarse, sin embargo, pudimos hacerlo más fácil y adaptarlo a los entrenamientos y los resultados fueron muy buenos”, señaló.

Luego de la conquista nacional, Mía esta de regreso en la pista de la Ciudad Deportiva y es que en puerta está el Mundial Sub 20 en Kenia, programado por Federación Internacional de Atletismo para el próximo mes de agosto, aunque México aún no define su participación.

“Estamos en vista de un mundial en Nairobi”, indicó, “ya dimos la marca mínima, estamos dentro del ranking, sólo estamos esperando el previo aviso si se hará la inscripción de la Federación o no se hará, creo que nos confirman el 15 de julio”.

Y mientras esperan la respuesta de Federación Mexicana de Atletismo, la cachanilla no ha tenido descanso y trabaja fuerte en los entrenamientos en la Ciudad Deportiva, con la ilusión de hacer su debut mundialista en Kenia.

“Este sería mi primer mundial, es algo muy grande, creo que es el sueño de todo atleta representar a México en algún internacional y, claro que me gustaría que se diera todo, de poder ir y poner en alto el nombre de Baja California y de México.

“Mi primera vez representando a México fue en el 2019 en Querétaro y claro que fue una experiencia satisfactoria que me gustaría volverla a repetir, son experiencias el aprender y competir con otros países, el darte la experiencia cómo es que se viven las competencias internacionales”, manifestó.

La atleta de 19 años, quien llegó al atletismo hace ocho años, ahora disfruta de las mieles del triunfo en el deporte, luego de que vivió una infancia no del todo agradable, debido a problemas en su corazón que le impedían hacer ejercicios; hoy en día, todo aquello ha quedado atrás y está convertida en una deportista de alto rendimiento.

“Antes no podía hacer deportes porque tenía en mi corazón unas arritmias inusuales, una parte de mi corazón era más grande, no podía hacer deporte y al aliviarme, al venirme a Mexicali (de Tijuana) y entrar a este deporte me hizo empezar de nuevo a hacer ejercicio

“Después de eso, mi corazón creció conforme yo crecía y mejoré totalmente al grado que pude estar compitiendo y hacer deporte”, recordó Mía, quien en algún momento de su infancia practicó el baile.