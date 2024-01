"Mini Pibe" representará a México en el Torneo Internacional Juvenil

Mexicali, B.C.- El mexicalense Kevin “Mini Pibe” Félix comenzó el 2024 con el pie derecho ya que fue convocado para defender los colores de México en el Torneo Internacional Juvenil de boxeo que se realizará del 3 al 11 de marzo en Budva, Montenegro.



Este certamen juvenil reunirá a más de 150 boxeadores provenientes de todo el mundo y será avalado por la Asociación Internacional de Boxeo (AIB), Félix buscará sobresalir en la división de los 48 kilogramos.



“Siempre representar a mi país será un gran orgullo, yo creo que es un sueño que todos los deportistas tienen desde sus inicios, estoy poniendo en alto el nombre de México y de Mexicali”, destacó.



Está será la tercera competencia que sostendrá Félix bajo los colores de México, en el 2023 participó el Campeonato Continental Juvenil de Boxeo y el Mundial de Boxeo Amateur en Armenia.



“Nuevamente quedamos seleccionados, pero ahora será un nuevo reto ya que es una competencia juvenil, siento una gran alegría conmigo mismo y recalcar que se me están cumpliendo mis sueños que tenía desde pequeño”, añadió el boxeador de 16 años.



Se espera que en las próximas semanas Kevin viaje a la Ciudad de México para tener concentraciones.



“Por lo pronto estaré preparándome aquí en el Gimnasio IRF Boxing, yo estoy al pendiente de lo que me digan, todo parece indicar que todos los seleccionados estaremos en el centro del país y de ahí ya volaremos a Montenegro”, expresó.



De igual manera, el pupilo de Enrique Yánez estará realizando rifas o distintas actividades para recaudar fondos. Para mayores informes, dejar mensaje a las redes sociales de Kevin Mini Pibe Félix.



“Al igual que el proceso pasado para ir al Mundial, no tenemos el apoyo de instituciones, sin embargo, mi familia y yo estaremos haciendo rifas y actividades para juntar el dinero necesario para llegar al torneo internacionales”, concluyó el estudiante de preparatoria.