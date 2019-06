Millennials no contarán con pensión, deben prepararse ya: Experta

MEXICALI, Baja California.- Debido a que aquellos trabajadores que cotizan en base a la Ley del IMSS de 1997 no contarán con una pensión vitalicia al momento de su jubilación, lo más recomendable es que comiencen desde ahora a preparar sus ahorros para su retiro.

La Coach Financiero Olivia Prado, directora de la sociedad civil Educación Financiera y Social, resaltó que quienes se verán en esta situación en México son los miembros de la generación conocida como “millennial”, que aproximadamente abarca a los nacidos a inicios de la década de 1980 hasta finales de la década de 1990.

Esto dado que los nacidos en esta generación comenzaron a cotizar bajo la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que entró en vigor el 1 de julio de 1997.

Bajo esta ley, la pensión que recibirán los trabajadores después de su jubilación consiste sólo en el recurso que se ahorre en su cuenta individual (AFORE) y los rendimientos obtenidos en sus años laborales.

Por supuesto que es una situación muy preocupante porque si las generaciones jóvenes que no van a tener retiro no empiezan a acumular dinero para su vejez, no van a tener ni para su renta” señaló la entrevistada.