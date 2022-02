Miguel Espinoza y Alexander Rico listos para pelea

MEXICALI, Baja California. Se llevó a cabo el pesaje de la función boxística Paguma Boxing Promotions, que se disputará el 26 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Gimnasio de Mexicali.

En la pelea estelar por el campeonato Municipal Ligero, Miguel Espinoza registró 60.9 kilogramos, mientras que su contrincante Alexander Rico marcó 60.3 kilogramos, en un combate pactado a 6 rounds.

“Nos sentimos muy bien preparados, yo voy hacer mi trabajo y estoy buscando el nockout, sé que mi rival hará un muy buen papel, pero estamos confiados en que sacaremos el resultado” comentó Rico.

Te puede interesar: Alistan función de Box Amateur

Mientras que en la pelea co-estelar, los guantes rosas estarán presentes con un combate en la categoría de Peso Mosca, pactado a 8 rounds, donde Melissa Meraz registró 50.4 kilogramos en la báscula mientras que Karely López pesó 50.8 kilogramos.

“Ya ambas peleadoras dimos el peso, me gusta y me motiva que mi contrincante este segura y haya tenido una gran preparación para esta pelea, no aguanto las ganas de subirme al ring para soltar golpes, en lo que será un gran combate” agregó Melissa Meraz.

Cabe resaltar que el combate entre Paul Franco y Jairo Aguilar fue suspendido, debido a que el joven Aguilar salió positivo a covid-19.

CARTELERA

PELEA 8 – PESO LIGERO – 6 ROUNDS

Miguel Espinoza (60.9kg) VS Alexander Rico (60.3kg)

PELEA 7 – PESO MOSCA – 8 ROUNDS

Melissa Meraz (50.4kg) VS Karely López (50.8kg)

PELEA 6 – PESO SÚPER LIGERO – 4 ROUNDS

Alexey Domínguez (62.6kg) VS Irving Samaniego (63.5kg)

PELEA 5 – PESO SÚPER MEDIO – 6 ROUNDS

Tonathiu García (77.5kg) VS David Bustamante (76.8kg)

PELEA 4 – PESO SÚPER PLUMA – 6 ROUNDS

Ernesto Murillo (58.5kg) VS Jaziel Escobedo (57.9kg)

PELEA 3 – PESO SÚPER LIGERO – 4 ROUNDS

Roberto Escobedo (63.2kg) VS Francisco Hernández (60.5kg)

PELEA 2 – PESO PESADO – 4 ROUNDS

Wilfredo Leal (123.4kg) VS Eduardo Martínez (11.6kg)

PELEA 1 – PESO MOSCA – 4 ROUNDS

José Cano (51.4kg) VS Saúl Félix (50.5kg)