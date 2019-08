“Mientras estemos juntos, no hay nada que no podamos lograr”

MEXICALI, Baja California.- Con las ganas de salir por delante, la familia Quiñones Monge, pasa sus días en el albergue peregrino mientras encuentra un trabajo y dónde vivir.

Comentaron que aunque perdieron su casa en un incendio en su natal Hermosillo, Sonora, sus ánimos no se vienen abajo, pues mientras estén juntos, no hay nada que no puedan lograr.

LLEGADA AL ALBERGUE

Conformados Miriam Elizabeth de 45 años, Octavio Quiñones de 53 años, Manuel de 26 años y Gabriel de 21 años, comentaron que su llegada a la ciudad es reciente, la cual fue gracias a un padre.

“Apenas se quemó la casa y gracias a la ayuda de un padre llegamos al Templo de San José, donde las madrecitas nos apoyaron con ropa y comida por ese momento”. “Pero como no podíamos quedarnos ahí, nos dijeron de este lugar donde gracias a Dios nos han dado un techo donde dormir”, comentó.

TRABAJAR PARA RECUPERAR SU CASA

La señora Miriam no obstante comentó que aunque se sienten cómodos ahí , ellos desean tener de nuevo su casa, pues dicen que no hay nada como el hogar.

“Aquí nos atienden bien, nos dan de comer, pero la verdad que no hay como tener uno su casita y hacer sus tortillitas de harina para echarse un taco con un buen café” “Así que la idea es trabajar para conseguirla, pero en el camino necesitamos una por lo mientras, entonces si alguien nos puede prestar o rentar una casa se los vamos a agradecer mucho, pues también estaremos dispuestos a ayudar”, mencionó.

EN DATOS

•Número de contacto para poder emplear a la familia Quiñones.

•Teléfono señora Miriam Elizabeth: 641-1- 05-61-27