“Micky” el primer haitiano en ingresar a la UABC también imparte clases gratis de matemáticas

MEXICALI, Baja California.- Con ánimo de seguir aprendiendo y ayudar a los demás, el joven haitiano Jean Bernaud Gillen, mejor conocido como Micky, hoy en día, asesora a más de un joven aspirante a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), pues desea que más gente pueda cumplir sus sueños.

Impartiendo clases gratis de matemáticas a jóvenes de preparatoria los días martes y viernes en la Facultad de Ingeniería, Micky explicó que todo nació gracias a que cuando él iba a ingresar a la universidad, tomó un curso gratuito que lo ayudó mucho.

“Las matemáticas son algo que me gustan mucho, voy para ingeniero mecatrónico y cuando tomé ese curso, me sentí muy agradecido, así que le dije a un amigo que yo tenía que hacer lo mismo, pues era lo correcto” “Cuando tomé esa decisión empecé a estudiar más, pues amigos me prestaban libros de preparatoria ya fueran de física, química, matemáticas, donde pude agarrar la onda de las materias y dije tengo que hacer mi curso gratis”, indicó.

OBSTÁCULOS

El joven haitiano ante tal decisión, comentó que algunos compañeros le dijeron que no podría hacerlo, pues argumentaron que eso no se hacía gratis, pero su voluntad de apoyar a sus hermanos estudiantes fue más fuerte.

“Yo sé que mucha gente no tiene dinero y lo he visto, conozco compañeros que no tienen que comer, que no tienen donde vivir, entonces yo tengo que apoyar a los demás como me han apoyado a mi” “Que una persona ofrezca su tiempo no es sencillo, pero yo lo hago de corazón, porque sé que con el tiempo uno de ellos me va a apoyar, y el hará lo mismo por alguien más en un futuro”.

CONVOCATORIA POR FACEBOOK

Jean Bernaud Gillen, asimismo y con la actitud de que funcionara su curso, comentó que al Día del Estudiante Día del Estudiante principio solo asistían 5 estudiantes, pero después de hacerlo público por su cuenta de Facebook, el número aumentó.

“Yo me decía esto es gratis y no puede ser que sean solo 5, tengo que hacer algo para que aumenten los jóvenes y pues después de publicarlo en Facebook, hubo mayor convocatoria” “Apenas el martes pasado tuvimos 25 alumnos y pues necesitábamos tener un mejor lugar donde poder estudiar, así que le dije a mis hermanos que ocupaba de su apoyo”, indicó.

Micky ante a esto, señaló que fue un encargado de la Facultad de Ingeniería quien le dijo que podría tener acceso a uno de los salones. “Me dijeron Micky ya tienes tu lugar para impartir tu curso, entonces yo respondí que muchas gracias y pues aquí estamos, ayudando y compartiendo”, expresó.

FUERZA Y VOLUNTAD

Jean Bernaud Gillen, quien ahora se encontraba rodeado de sus jóvenes pupilos, mencionó que pretende que sus cursos sean sencillos, resolviendo los problemas paso a paso, pues todo se puede si se tiene fuerza y voluntad.

“Yo en este curso haré que los estudiantes puedan resolver su examen con claridad, que lean atentamente la pregunta, pues la lectura te da habilidad para que puedas contestar de manera correcta” “Cada que termino una lección, trato de dejarles una reflexión al final de la clase diciéndoles que jamás se rindan, que no hay obstáculos tan grandes que no podamos superar, porque eso significa ser estudiante, esforzarse y sacrificarse por dar lo mejor”, expuso.

EXPERIENCIAS

Micky por otra parte, habló de lo bien que se ha sentido dentro de la universidad como estudiante de ingeniería, pues expresó que sus compañeros han sido amables con él.

“Yo tenía miedo cuando entré pues pensaba que no me iban a aceptar, pero varios compañeros se acercaron y me dijeron Micky ya estás en tu casa, lo cual me hizo sentir muy bien, pues aquí todos somos iguales” “Mi objetivo sigue siendo ser un gran ingeniero en mecatrónica, se que lo voy a lograr porque es mi prioridad, así que seguiré luchando y echándole ganas porque para aprender debemos tener disposición y mucha voluntad”, indicó el joven.

ES BUENO SABER…

•Jean Bernaud Gillen fue el primer haitiano de la caravana migrante del 2016 en ingresar a la UABC, con la intención de estudiar la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica.