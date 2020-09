“Mi único deseo es tener mi mano para navidad”: Demian

MEXICALI, B.C.- Con una actitud noble y gran imaginación, es como vive Demian Rivera Salazar de 8 años de edad, quien señaló que su único deseo es poder tener una prótesis de su mano izquierda para navidad.

Explicó a su corta edad, que el siempre ha hecho sus cosas solo, por lo que al ser amante de los juguetes lego, decidió construirse su propia mano con el fin de ver realizado su sueño.

Desde hace mucho tiempo yo le dije a mi mamá que ya no quería nada para navidad, solo una prótesis, pero al no saber que responderme, decidí hacerme mi mano con legos”

“Y pues al tenerla me hizo sentir feliz, me gusta verla y cuando se la mostré a mi mamá pues me grabó, creo que ella también estaba feliz pues se la mandó a mi tía Gaby” “Yo aún no le escribo la carta a Santa Claus, pero si le pediría que por favor me pudiera traer mi mano y pues si me la trae, se lo voy a agradecer mucho, pues es algo que quiero mucho pero mucho”.

“Y ya con mi mano de legos, pues la guardaría bien para poder tenerla de recuerdo”, explicó.

BUSCANDO LA META

Carmen Valdivia, madre del pequeño Demian, señaló que al ver el ingenioso acto de su hijo y saber que no podía comprarle lo que tanto desea, se puso algo triste pero intentó buscar la manera de que el sueño de su hijo pudiera hacerse realidad.

Señaló que por efectos de la rubéola durante el embarazo, fue que Demian nació sin una mano, pero eso jamás impidió que lo tratara de manera diferente, pues reconoce que su hijo es muy capaz.

Así que la mano hecha de legos se la mostró a su mejor amiga Gabriela, quien al ver el emotivo video decidió ayudarla, pues a Demian lo mira como un sobrino.

“Yo a mi hijo siempre lo he tratado como alguien normal, no como un discapacitado, pues él puede hacer muchas cosas, él se viste, se pone los zapatos solo, y le encanta jugar con sus legos, tiene mucha imaginación”.

“Lo que él me pide es costoso, no cuento con el dinero como para decir que si puedo dárselo, así que le dije pídeselo a Santa Claus, seguro el podrá traértelo”.

“Porque como voy a negarle su sueño, si el cree yo debo creer en él, porque no es fácil para una mamá saber que no puedes darle algo, y si yo lo veo a él con su mano, sabré que con la ayuda de todos, los milagros son posibles”, explicó.

Daniel Reséndiz

PRÓTESIS

Gabriela, señaló por su parte, que ella con el permiso de Carmen, empezó a subir los videos de Demian armando su mano de legos a las redes sociales, con el objetivo de que más personas pudieran conocer la historia.

Expresó que la prótesis cuesta alrededor de 88 mil pesos, por lo que han tenido que valerse de rifas y venta de productos, ya que esa prótesis está disponible en la Ciudad de México.

“Yo sabía que tenía que ayudarlos, así que primero pensé en decirles a mis amigos y familiares para que nos pudieran apoyar y así llegar a la meta”.

“Estamos hablando de una prótesis que va conectada el sistema nervioso central, por lo que va a parecer que tiene su mano izquierda y la podrá mover sin problemas como si fuera una mano natural”.

“Por lo que al ser algo costoso, damos gracias que personas han estado apoyando entre ellos el licenciado Benítez, quien ha apoyado mucho a esta causa”.

“Sentimos que lo vamos a lograr, la prótesis tiene garantía de 5 años, después con el tiempo tendrá que irse cambiando hasta que sea su mano adulta, por lo que la ayuda de todos es muy importante para Demian”, comentó.

EL REGALO PARA NAVIDAD

El pequeño Demian quien después de habernos platicado de sus gustos en superhéroes y darle un tierno beso a su madre, expresó que todavía no sabe que quiere ser de grande, pero que se siente apoyado por su mamá y su tía Gaby.

“Yo tengo fe de que él será algo muy grande, no sabemos todavía que quiere ser, a lo mejor un ingeniero, un arquitecto, un doctor, no lo sabemos, no sabemos cual sea su don”.

“Por eso me gustaría que pudieran ayudar a mi hijo, que vieran su habilidad, sabemos que es muy capaz,

por lo que si tenemos los recursos, les agradecería mucho su apoyo ya que entre todos, podemos que ese regalo de navidad, se vuelva realidad”, señaló.

EN DATOS

NUMERO DE CUENTA PARA AYUDAR A DEMIAN

GABRIELA QUINTERO RUIZ

Banco Santander

- Clave:014020605530074524

- Cuenta: 60553007452

- Tarjeta: 5579 0700 4330 3380

- Teléfono de Carmen (mamá de Demian): 686-1-38-62-10