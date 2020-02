"Mi única misión es salvarle la vida a mi hijo": Michel Rincón

Con determinación y esperanza, Michel Rincón Villalobos de 29 años de edad, espera poder tener sus documentos para cruzar a los Estados Unidos y llegar hasta Houston, Texas, pues su misión es salvarle la vida a su hijo Thomas de 5 años de edad.

Originario de Venezuela, el joven padre expuso que su hijo padece un mal congénito muy particular en el corazón, el cual le impide llevar una vida normal como cualquier otro niño, haciendo que su razón de viaje haya sido fuerte.

"Primero Dios llegaré a mi meta, porque deseo que mi hijo tenga una vida normal, es algo que todos nos merecemos y sé que lo voy a lograr, es solo esperar que me dan mi permiso".

Él es un niño muy alegre el cual amo con todo mi corazón, así que este viaje es por el y por mi familia que me está esperando", comentó.

Problemas en Venezuela

Michel quien actualmente pasa sus días en el albergue peregrino de la ciudad y viviendo de sus ahorros, comentó que su viaje ha sido pesado, pues en Venezuela, el régimen político ha causado estragos en la población, al igual que en el sector médico.

Indicó que las condiciones de trabajo son escasas, y aunque el se dedicaba al comercio y al estudio, llevar una vida tranquila le ha sido difícil, pues tiene una familia que mantener.

"Yo hacía ventas por internet, tenía un auto donde prestaba mis servicios como taxi para mis compañeros de la universidad, y aunque me hubiera gustado graduarme, no me lo permitió la situación".

"Sumado a que allá también sufre el área médica, pues no se cuentan con los aparatos y atenciones necesarias para ciertos tratamientos como el que necesita mi hijo", expresó.

La oportunidad

El joven padre indicó que bajo esa condición, el cardiópata que ha atendido a su pequeño desde recién nacido, expuso que ya se hablaba de una operación la cual no podía realizarse en su país natal.

"El médico llevó el caso a su colega en Estados Unidos, pues en Houston es donde se ha sabido de casos de éxito en operaciones de ese estilo".

"Así que al saberlo, la única opción es llegar hasta allá, teniendo que esperar lo que sea necesario, pues la vida de mi hijo es primero", comentó.

Busca asesoramiento

El joven Michel quien se mostraba ávido de saber que pronto su hijo podrá tener una mejor calidad de vida, comentó que busca asesoramiento para poder trabajar mientras llega su permiso para los Estados Unidos.

Mencionó sentirse agradecido con Mexicali y el albergue, pues las personas han sido amables con él a pesar de que durante su trayecto por México sufrió robo de pertenencias y dinero.

"La mayoría de la gente se ha portado amable conmigo, y aquí pues estoy tratando de averiguar cómo puedo conseguir un empleo sin afectar mis trámites con los Estados Unidos".

"Porque yo estoy dispuesto a trabajar, ganarme algo de dinero en lo que llego a Houston, pues esto se está haciendo de la manera legal y se que cada día que pasa, es un día más para devolverle la vida a mi hijo", indicó.

CONTACTO

Si deseas apoyar con asesoramiento legal o un trabajo para Michel, puedes comunicarte al siguiente número:

Celular: 561-8-67-86-28 (el número es local).