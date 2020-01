"Mi meta es ir a China y crecer como docente en idiomas"

MEXICALI,B.C.- Con determinación y ganas de realizarse profesionalmente, Abigail González de 28 años de edad y estudiante de octavo semestre de la licenciatura en idiomas, desea cumplir su sueño de ir a China y ser docente en idiomas.

Beneficiada con la beca prohibido rendirse de la Fundación UABC desde el semestre pasado y hablando actualmente 3 idiomas (español, inglés y japonés), Abigail indicó que el proceso para llegar a donde se encuentra hoy en día ha sido largo, pues como cualquier persona ha tenido que hacerle frente a sus adversidades.

INICIOS

Originaria del Puerto de San Felipe y educada por su abuela, madre y padrastro e independiente desde los 19 años, desde muy joven siempre buscó la manera de ganarse la vida y estudiar al mismo tiempo, pues el factor económico siempre a presentado un desafío en su familia.

Expresó que fuera trabajando en una boutique, en un café internet o una tienda, ella quería irse formando, a pesar de que en ocasiones sentía que su situación era más fuerte que su objetivo.

“Fueron momentos donde siempre he tenido el apoyo de mis padres, ahora entiendo sus sacrificios pero en ese entonces sentía que todo estaba en mi contra”.

“Así que si quería crecer sentí que necesitaba independizarme, razón por la que llegué a Mexicali a empezar desde cero para convertirme en un adulto responsable”, comentó.

ROMPIENDO PARADIGMAS

Abigail quien sabía que vivir sola sería un reto, decidió afrontarlo para romper los paradigmas de que para un mujer suele ser difícil ser independiente, ya que sabía que era su única opción si quería crecer.

“Tuve que adaptarme, nadie me enseñó como andar en la ciudad y como cuidarme, ya que tenía que trabajar y ver por mi misma, algo que te hace sin duda madurar”.

“Así que con esa experiencia en 2014 ingresé a estudiar gastronomía un cuatrimestre en una universidad privada y trabajaba como auxiliar de cocina en la noche, razón por la que con el tiempo perdí la beca y dejé de estudiar”.

“Pero un día llegué a la feria de carreras de la UABC por el mes de noviembre en ese entonces, vi la carrera y me llamó la atención, así que apliqué examen y quedé en febrero del 2016”, indicó.

APOYO FAMILIAR

La joven expuso que entrar implicaría otro reto, pues sentía que no podía estudiar y trabajar al mismo tiempo estando en la uni, pero su pareja sentimental y familia la apoyó en ese sentido.

“Yo sentía que no iba a poder, pues eso de preocuparme semestre tras semestre para ver si tenía dinero para pagarme la escuela era algo que me quería evitar, pero me sentí apoyada por mi pareja, pues aún no les decía a mi familia en ese entonces para no preocuparlos”.

“Así que me aventé y he pasado los semestres trabajando y buscando el espacio a pesar de que los días se hacen pesados, pero tengo la mente fija que tengo que poder y no rendirme”

“Pues además de eso quería sentirme bien y poder visitar a mi familia en San Felipe, pues la cuestión familiar tiene mucho peso para mi, ya que el tiempo con ellos siempre debe valer la pena”, expresó.