“Mi intención es ver a mi hija la cual no he visto desde hace 25 años”

MEXICALI, Baja California.- Con la esperanza de volver a ver a su hija, Ramón Valdez de 67 años de edad, trabaja en la construcción para reunir dinero y buscar el momento para reunirse con ella.

El señor Ramón comentó que ya son 25 años de no verla, pues cuando lo deportaron, él ya no supo de su paradero. “Cuando me deportaron entendí que los güeros no te quieren en su país así de simple, pero allá tengo una hija que quiero ver y no he podido”.

“Mi intención es poder hablar con el consulado mexicano para saber que se puede hacer pues no he tenido comunicación con ella y me gustaría saber que es de su vida”, expresó.

VARIOS EMPLEOS

Ramón originario de Sinaloa y actual habitante del albergue peregrino, expuso que ha tenido que trabajar en varios empleos para hacerse de su dinero e intentar cumplir su meta. Indicó que en su tierra la situación es difícil y cuando la necesidad es fuerte, la migración es la opción más viable.

“Tenía mi trabajo allá pero vi la situación complicada y me vine para Mexicali donde los primeros 8 meses trabajé en una obra durante 24 horas, pero el trabajo terminó y me quedé sin vivienda”.

“Así que así es como llegué aquí al albergue donde no pare para conseguir un empleo hasta que de nuevo tengo trabajo en el puente que están haciendo en la garita”, mencionó.

AHORRAR DINERO

El señor Valdez indicó que con este nuevo empleo, su idea es seguir ahorrando dinero pues no qu it a el de do del renglón de poder ver a su hija.

“Tengo otros hijos que también me gustaría que pudieran verla, se que algo se puede hacer, porque no me quiero ir sin poder a mi hija y saber que se encuentra bien”, expresó.