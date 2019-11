Mi idea es trabajar de nuevo

MEXICALI, Baja California.- Con la intención de adaptarse de nuevo a la ciudad que lo vio nacer, Alfredo Baldenegro de 73 años de edad busca poder emplearse de empacador en algún supermercado.

El señor, quien tan solo lleva dos meses de haber llegado de los Estados Unidos, pasa sus días en el albergue peregrino donde dijo haber encontrado un refugio.

“Este es un buen lugar, me han tratado bien y me han hecho sentir seguro, pues la ciudad ya no es la misma desde hace más de 50 años”.

“Así que estos dos meses han sido de adaptación, pues aunque no puedo moverme mucho por mi ciática, busco la manera de mantenerme activo”, expresó.

Vida en Estados Unidos

Alfredo indicó que en cuanto a su vida en los Estados Unidos, él podía laborar en muchas cosas, pues la necesidad siempre lo mantuvo trabajando y al pendiente de su madre.

“Yo trabajé en una pastelería, en una mueblería, pero donde le dediqué más tiempo fue el cuidar a mi madre que estaba enferma, ella era ciudadana pero yo ya no pude migrarme, por lo que ya no pude tener más oportunidades”, expresó.

Necesidad de medicamentos

Don Baldenegro explicó que al haber estado 27 años fuera del Estado, y al no contar con servicios médicos después del fallecimiento de su madre, necesita tener medicamentos para sus dolores de espalda y estómago.

“Aquí no tengo a nadie, mi familia está distanciada y yo allá en Estados Unidos me encargaba de mi madre, así que no tengo quien me ayude, ademas que perdí mis documentos por lo que ando prácticamente sin identificación”.

“Pero si me ayudan con ese tema estoy dispuesto a trabajar, mientras no sea algo que lastime mi espalda, yo le entro al trabajo como empacador por ejemplo, eso me gustaría mucho”.

Busca apoyo

Si tú deseas apoyar al señor Alfredo Baldenegro, indicó que necesita medicamentos para su dolor de ciática al igual que medicinas para su constante dolor de estómago, ya que sufre de estreñimiento.

A Don Baldenegro se le puede ver pasar sus días en el albergue peregrino.