“Mi idea es que la mujer tenga el mismo valor laboral que el hombre”

MEXICALI, Baja California.- Con la intención de ver a más mujeres en el ámbito de la ingeniería, Mercedes Alicia Soria, ingeniera especializada en inteligencia artificial y robótica, dio la charla de “la mujer y la computación” en Cetys Universidad.

Ahí, la originaria de Ecuador, habló sobre su camino en el mundo de la ciencia y como es que al llegar a los Estados Unidos para estudiar la universidad, solo había 2 mujeres en un salón de 40 hombres, razón por la cual supo que debía hacer algo al respecto.

“Viendo eso me di cuenta que eso no era equitativo, que no era un 50/50, me interesó el hecho de poder ayudar a más mujeres e integrarlas en este mundo”. “Así que cuando empecé a trabajar en algunas compañías grandes, habían personas que se dedicaban a la inquietud que yo tenía por lo cual empecé a trabajar con ellos”.

“Pues mi objetivo es que las mujeres que están entrando a ingeniería en estos tiempos, tengan a una mujer de ejemplo y vean a una mujer que ha llegado donde ellas quieren llegar, pues puede servirles de incentivo”, expresó.

MAYOR ESFUERZO SOCIAL

La ingeniera Soria, indicó que este tema en los últimos años pareciera que realmente ha causado efecto, pues son más las universidades y empresas, por al menos en Estados Unidos, están haciendo el esfuerzo por llevar más mujeres al ámbito de las ciencias exactas.

“Actualmente yo vivo en Silicon Valley y actualmente hay un 20% de mujeres ya en las empresas y en carreras técnicas, pero esto realmente no es mi meta”. “Yo quiero ayudar a que ese número suba más, que alcance el equilibrio cada que visito una nueva ciudad y doy mi charla con las jóvenes”, expuso.

MÉXICO COMO TIERRA DE OPORTUNIDADES

Mercedes Soria comentó que en cuanto a México y a los lugares donde ha estado en Baja California, le motiva ver que después de cada presentación, las jóvenes se acercan y le comparten sus ideas y dudas.

“Me encanta cuando vienen con preguntas, porque se les mira el interés, pues queremos que eso se vuelva en algo palpable, que su interés se vuelva realidad, por lo que pueda ayudarlas estaré a su servicio”, indicó.

DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD

La ingeniera Soria compartió en ese momento, y al ser cuestionada sobre su interés en el mundo de la ciencia, expresó que actualmente el tema de la robótica está avanzando y por ende también el campo de los ingenieros.

Expresó que podría pensarse que el recurso humano podría quedarse sin empleo, pero que esto no sería así, pues se necesitarán más ingenieros para la construcción de nuevos robots.

“La robótica no ha quitado trabajo, ha generado más, por eso mi interés de que la mujer se integre al mundo laboral de la ingeniería, pues se necesitan personas que los construyan y los reparen”. “Ya que las ideas de las mujeres tienen el mismo valor que la idea de cualquier hombre, por lo que las cosas mejorarán, haciendo que el mundo pase por una mejor época”, comentó.