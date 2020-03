Mexicali ya decidió sobre CB y es un mandato: AMLO

MEXICALI,B.C.-En presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la decisión de Mexicali a través de la consulta ciudadana, es un mandato, por lo que no hay forma de que la empresa Constellation Brands se quede en la capital bajacaliforniana.

Dijo que próximamente tendrá un encuentro con los dueños de la cervecera, no obstante, no contestó si se negociará una indemnización para Constellation Brands.

"Aquí se decidió que la gente tendría la última palabra para la operación de la cervecera, no hay que tenerle miedo al pueblo", comentó.



La democracia no se acaba el día de las elecciones, hay que estar consultando al pueblo, mandar obedeciendo al pueblo, mencionó.



"Se extrañaron con la consulta, pensaron que eramos iguales, que seguimos haciendo enjuagues en la cúpula, aplicando la anti democracia, con influyentismo, dando la espalda al pueblo, no somos lo mismo", aseveró.



"Fueron los ciudadanos de Mexicali, es un mandato, se va a cumplir, así como a unos les pareció, a otros no les gustó, a México le gustó lo que hizo Mexicali, vamos a seguir apoyando a Baja California", añadió.