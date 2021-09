Mexicali va a tener Fiestas del Sol, afirma alcaldesa

La edición 2021 de las Fiestas del Sol continúa en pié, siempre y cuando se mantenga el tema de salud, aseguró la presidenta municipal de Mexicali, Guadalupe Mora Quiñónez.

A pesar de la negativa recibida a la solicitud por 4 millones 461 mil 900 pesos presentada ante la Comisión de Hacienda del Cabildo de Mexicali, la alcaldesa afirmó que esto no significa la cancelación del tradicional evento.

“Ayer estuvimos analizando, quizás sea un poco menos” indicó “quizás sea no los 4 millones sino un millón 700, que en 10 días estarían cubiertos, antes de salir la administración, pero siempre están buscándole la parte de cómo no avanzar, parece que no somos de Mexicali”