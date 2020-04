Mexicali se comporta como Wuhan China en epidemia: Pérez Rico

MEXICALI,B.C.- Mexicali representa un verdadero foco rojo en la incidencia de casos por contagio de coronavirus. La Secretaría de Salud incluso hizo una comparativa con la cuna del Covid-19.

De los 58 casos positivos a Coronavirus que tiene el Estado de Baja California, 32 son en Mexicali, lo que preocupa seriamente a las autoridades de salud en el estado. En Tijuana se cuenta con la mayor densidad de poblacional y hasta el momento se han registrado 26 personas que han dado positivo a Covid-19.

El Secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, comparó las tendencias epidémicas del epicentro de la pandemia como lo es la provincia de Wuhan, China, con Mexicali.

La comparativa toma los primeros 15 días con la epidemia en las dos ciudades y lo alarmante es que la tendencia y el comportamiento es muy similar, y lo que llama poderosamente la atención, dijo, es que muestran una curva epidémica prácticamente idéntica.

Toda esta estadística guarda las proporciones en cuanto a la densidad demográfica de cada ciudad, sin embargo, el comportamiento gráfico de la curva epidémica tiene al sector salud sumamente preocupado.

Urge en Mexicali, disminuir la movilidad y disminuir la interacción entre los mexicalenses, ya que la capital del estado es la ciudad más afectada por el Coronavirus y donde más pacientes hospitalizados se tienen.

“Mexicali no ha entendido que no tenemos que estar juntos. Hay mucha gente conglomerada, hay mucha gente circulando. Aquí es donde más incidencia, donde más está el virus activo de nuestras comunidades y donde más pacientes estamos teniendo enfermos”, subrayó el secretario.

Reconoció que la estadística diaria que se reporta por parte del sector salud son resultado directamente relacionado a el comportamiento de los mexicalenses y son medidas que no se llevaron a cabo con antelación, dijo, de 15 días.

“Es una preocupación que tenemos tanto en el Gobierno del Estado como aquí en el municipio, de que la gente aparentemente no ha entendido que esta es una enfermedad seria, es una enfermedad que mata, que no hay cura, que no hay vacuna.” Finalizó el Dr. Pérez Rico.