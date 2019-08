Mexicali lidera como municipio que más vasectomías realiza

MEXICALI, Baja California.- La vasectomía es de las pocas opciones anticonceptivas para el hombre, en Mexicali su aplicación ha venido con gran aceptación, llevando a un crecimiento constantes de cirugías cada año, revelaron expertos de salud.

Marco Antonio Monjardin Acosta, encargado del programa de Jornadas de Vasectomías sin Bisturí, comentó que en lo que va del 2019 se han realizado 300 procedimientos, en todo el año 2018 hubo 400.

En diez años el crecimiento ha sido constante, ya que Mexicali lidera en el Estado como el municipio que más vasectomías realiza, a su vez, Baja California es de las entidades con más cirugías de este tipo.

Precisó que el próximo 17 agosto realizarán una jornada en el Centro de Salud de la colonia Industrial, tienen agendados a alrededor de 20 pacientes, y están abiertos a recibir a más hombres satisfechos con su paternidad.

Declaró que en la pasada jornada atendieron a 80 hombres de manera gratuita, la próxima será en el mes de septiembre, los candidatos son masculinos mayores de edad, que estén seguros de no querer más hijos.

“La edad no tiene mucho que ver, hemos atendido a hombres de 20 años con pareja e hijos que ya no quieren tener más, y también hombres incluso de 60 años, el principal requisito es que pase lo que pase en su vida no quieran tener más hijos”, mencionó.

A las jornadas pueden acudir pacientes de cualquier institución, no importa si son del IMSS, Seguro Popular, Issste, etcétera, ahí deben de llevar una identificación y llenar un formulario.

Se les pide a los hombres que acudirán el 17 de agosto, que lo hagan bien aseados, con un acompañante y un suspensorio deportivo, precisó el médico que solo se quedan 15 minutos después de la cirugía colocándose hielo, puede volver a su trabajo a las 48 horas si es un empleo de oficina.

“Incidimos más en la población estudiada, no sé si tenga que ver, quisiéramos llegar a las poblaciones de mayor vulnerabilidad para mejorar la calidad de vida”, explicó el médico.

Añadió que para el sector médico es más conveniente realizar la vasectomía, en lugar de la salpingoclasia, ya que es más económico, debido a que no se requiere anestesia general, horas quirófano, ni horas internados, como en el caso de la mujer.

Recordó que la vasectomía es indolora, no provoca ganancia de peso, disfunción eréctil, pérdida del apetito sexual o cualquier consecuencia que tenga que ver con las hormonas, esos son solo mitos.