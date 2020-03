Mexicali es prioritario para obras por desventaja social: AMLO

MEXICALI,B.C.-El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llegó a Mexicali para supervisar una de las obras que ha emprendido en 15 ciudades, con el fin de abatir desventaja social.



López comentó que la mejora en el polideportivo de la colonia Santo Niño, permite a todas las personas tener espacios para el deporte.

"Por convicción sabenos que el ser humano no nace malo, no es malo por naturaleza, son las circuntancias las que llevan a muchos tener conductas antisociales, por lanfalta de oportunidades, marginación, falta de educación y bienestar y el que no existen espacios para la recreacion y el deporte", comentó en su discurso.Calificó como reconfortante presenciar estas intervenciones urbanas realizadas en distintas regiones del Pais, son tres regiones prioritarias para la aplicación del programa, las ciudades fronterizas, como Mexicali.