Mexicali es primera ciudad en vacunar a los de 40 y más

Mexicali fue el primer municipio en el País en arrancar con la vacunación contra el Covid-19 para las personas de los 40 años y más, aceptó el titular de la Secretaría de Salud.

El secretario Alonso Pérez Rico, platicó que en Mexicali no estaba llegando el flujo masivo esperado de gente entre los 50 a 59 años, por lo que decidieron ampliar el rango de edad a los 40 a 49 años.

El médico del sector salud, mencionó que se tomó la decisión, luego de que la propuesta fue aprobada por el Gobierno del Estado, adelantando la vacunación de los de 40 años en adelante, un día antes de la fecha establecida para el resto de México.

El secretario Pérez Rico, aseguró que las jornadas de vacunación en el Valle de Mexicali y San Felipe se darán en el transcurso de la semana, por lo que pidió que estén al pendiente de la publicación de los puntos y horarios para las jornadas en la zona rural.

ACUDEN

Una larga fila se formó en la Plaza Cachanilla este 31 de mayo, llegando a rodear la mitad del edificio por fuera, lo que provocó que algunas personas debieran esperar en el Sol por alrededor de una hora y media, a dos horas.

Ese fue uno de los puntos de vacunación matutinos que funcionaron de 8:00 a 14:00 horas, sumando al de la Plaza Sendero; además hubo dos puntos vespertinos de las 18:00 a las 12:00 horas en el FEX y el Cuartel Militar.

FELIZ TRAS MESES DE ESPERA

El señor Leopoldo Leyva, comentó que duró dos horas de espera bajó los rayos del Sol, sin embargo mencionó que espera que la aplicación de la vacuna sea algo bueno, ya que fueron muchos meses de espera.

“Hay que vacunarse por protocolo, esperemos que funcione, pedí el día, el patrón no me lo quería dar, pero sí me lo dio”, señaló Leopoldo Leyva.

Joel Medrano, comentó que la vacuna implica mayor seguridad para él y su familia, aunque siempre va existir el riesgo de contagiarse, por lo que deben de seguir los cuidados.

“Está muy fuerte el calor afuera, aquí adentro ya no se siente, pero afuera está muy fuerte, estuve hora y media, no va lenta, ni rápida la fila, está normal”, declaró Joel Medrano.