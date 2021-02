Mexicalenses se unen para salvar a unos cachorros

Con el fin de encontrarle un hogar a nueve perritos abandonados en una casa de la colonia Villas del Rey, la joven Alexia Echeverría decidió apoyar al rescate, publicando su adopción en redes sociales.

Alexia compartió para LA CRÓNICA, que se enteró de dicha situación debido a que la mamá de una amiga notó que habían abandonado una casa, en la cual estaban nueve perros.

Señaló que al saber sobre el acto cruel contra los animales, decidió actuar de manera inmediata, publicando una foto de los cachorros en su perfil de facebook, para que la gente supiera que estaban en adopción.

"A mi me gustan mucho los animales y saber que estaban abandonados no pude resistirme a hacer algo por ellos, pues no es justo que les hagan eso".

"Por lo que actué rápido y puse una foto de ellos en facebook para que supieran que estaban en adopción y mi sorpresa fue muy grande".

"Pues en alrededor de 4 horas recibí muchos mensajes de que querían adoptarlos así que gracias a Dios, ya todos tienen un nuevo hogar", mencionó.

Satisfacción

La joven quien se sorprendió por el acto de bondad de los mexicalenses, indicó sentirse satisfecha por poder ayudar a un acto tan noble como lo son los animales.

"Me sentí muy bien de poder ayudar a que los cachorritos tuvieran hogar, la gente respondió muy bien y eso a mi me alegra mucho".

"Pues si en uno está el poder hacer algo por los demás, lo mejor es hacerlo y ver que todo resulte bien", comentó.