Mexicalenses se reencontrarán con familia en EUA

Este lunes madrugaron cientos de mexicaleses para hacer fila y cruzar temprano a Estados Unidos, así se termina la espera para ver a sus familiares, impuesta por las restricciones fronterizas.

Lourdes Casillas, compartió que desde cierre fronterizo a cruces no esenciales, se privó de visitar a sus hijos, y de realizar compras, una actividad que disfruta.

"Me encanta venir para acá, y sí me afectó mucho, porque me encanta venir, las compras, todo, me gusta mucho acá", comentó Casillas.

La señora Casillas se preparó desde una noche antes para su ingreso a Estados Unidos, incluso consideró pagarle a alguien para que hiciera fila, sin embargo no fue necesario, ya que no hubo tanto tiempo de espera.

"Bien rápido, casi no había fila, fue de una hora, llegue como a las 7:15, vengo a ver todo, si hay algo nuevo, si está todo igual, de compras, iré con mis familiares ya que trámite el permiso", comentó.

La joven Vaneza ingresó a Estados Unidos, luego de meses de pandemia, en tan solo unos minutos de fila, ya que acudió por un permiso para internarse en el vecino País, para reencontrarse con familiares.

"Vamos a visitar familia, todo este tiempo no habíamos podido visitarlos, habían pasado como 20 meses, la apertura significa un beneficio para paseos y visitar la familia, porque de compras casi no veníamos", detalló Vaneza.