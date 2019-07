Mexicalenses resisten el calor tras apagones en la zona oriente

Alrededor de 12 apagones eléctricos, fueron los registrados por los habitantes de la zona oriente de la ciudad, esta tarde.

Los vecinos de colonias como Valle del Pedregal y Fraccionamiento Zafiro, comentaron en algunos casos, que los apagones iniciaron alrededor de las 2 de la tarde, teniéndolos de manera intermitente.

Dichas personas indicaron que tras mencionadas fallas eléctricas, tuvieron que desconectar sus aparatos eléctricos para evitar que se descompusieran y pasar su tarde exponiéndose a las altas temperaturas.

Los 10 integrantes de la familia Hernández por ejemplo, quienes se encontraban en el patio de su domicilio en el Fraccionamiento Zafiro, comentaron que su refrigerador ya no quería prender tras la falta de electricidad.

Nuestro refrigerador ya no quería prender por los apagones, y eso puede ocasionar que se descompongan más con estos apagones”, dijo Leticia.

Carlos Hernández por su parte, expresó que está no ha sido la primera vez, pues en semanas anteriores también se les ha ido la electricidad.

“Hace unas semanas se estuvo yendo la luz a eso de media noche y tuvimos que salirnos porque estaba muy fuerte el calor, pero pues nadie ha venido a ver que sucede”, explicó.

Desesperación e inconformidad

Betzabe Esparza, quien atiende un café internet en dicho fraccionamiento, comentó que para ella, el que se fuera la luz representaba desesperación e inconformidad para sus clientes.

Yo me ponía de nervios porque la gente que estaba aquí se molestaba al ver que se iba la luz, pues no fue solo una vez y a me daba pendiente que les pasara algo a las computadoras, ya que tenía que prenderlas y apagarlas”