Mexicalenses no creen todavía en la existencia del virus, eso es lamentable: Funeraria

MEXICALI, Baja California.- 'El mexicalense aún no cree en la existencia del coronavirus y eso es lamentable, pues después del hospital, aquí es donde pueden terminar', así es como lo expresó Fernando Durón, gerente de una funeraria de la ciudad, quien ha tenido la experiencia de recibir tres fallecidos a causa del Covid-19.

Indicó que estos casos, se recogen directamente de la institución de salud o de donde hayan fallecido y se aíslan por seguridad sanitaria, razón por la que losm familiares no vuelven a ver a su ser querido.

'Los familiares no vuelven a tener contacto con su ser querido, pues el cuerpo va directamente a cremación o sepultura directa, esto quiere decir que no pueden despedirse del cuerpo y tampoco tener velaciones, pues no podemos abrir las bolsas de las instituciones', agregó.

Foto: Víctor Medina

'Sabemos que se escucha feo, pero por medio de un comunicado ni la familia ni

nosotros podemos tener contacto con el cuerpo', expresó.

No más de 10 personas

Fernando indicó que en cuanto a funerales regulares, la indicación es que en el velatorio no existan más de 10 personas dentro de la sala.

Expuso que el trato con la familia es de solo una persona, y que al recoger un

cuerpo debe ser con trajes y mascarillas especiales, sumado a que sanitizan la

bolsa donde está el cuerpo.

'La gente hasta cierto punto entiende que se está limitando, los hijos solo vienen a

velar a sus padres, por dar un ejemplo, pues la situación lo está ameritando', mencionó.

Foto: Víctor Medina

Tomar conciencia

El gerente expuso que después de la suma de nuevos casos positivos por Covid- 19 en el Estado, se debe tomar verdadera conciencia, pues sino, se lamentarán más decesos.

'El primer filtro son las instituciones, quienes están luchando día con día con esto y

pues nosotros estamos atrás, así que si la población no entiende eso, todo esto se va a salir de control y nosotros como funerarias lo estamos viviendo', comentó.