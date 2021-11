Mexicalenses muestran alegría tras primeras compras en Estados Unidos

Con el ánimo de comprar artículos personales o para el hogar, decenas de mexicalenses regresaron de Calexico esta mañana después de la reapertura del cruce fronterizo.

Indicando estar más contentos por la posibilidad de adquirir sus productos, comentaron que el tiempo de espera fue corto, sumado a un mayor control por parte de las autoridades estadounidenses.

El señor Luis Nuñez por ejemplo, expresó haber estado entusiasmado de poder comprar sus cosas en el supermercado de Calexico, pues ya extrañaba el cruzar "al otro lado".

"La verdad estuvo muy bien, yo me sentí muy feliz de ir otra vez, ya me hacían falta muchas cosas y pues la fila la verdad no fue mucha".

"Yo creo que esto puede regresar poco a poco, los oficiales fueron amables y hasta cierto punto más organizados, así que yo me siento contento", comentó.

La señora Lupita quien mencionó tuvo que madrugar para hacer fila en la garita, indicó haber estado satisfecha con la reapertura, solo que al esperar, la gente no respeta la sana distancia.

"Me tocó irme desde temprano, con los estudiantes y la gente que cruza para trabajar, así que pues si éramos bastantes y la sana distancia no se respetaba".

"Pero respecto a lo demás, siento que todo estuvo bien, van empezando con buena organización", mencionó.

La señora Antonia la cual también regresaba de hacer sus compras, expresó que pensó que habría más gente por la reapertura, pero al ser lunes hubo poco movimiento.

"Creí que habría más gente pero estuvo muy bien, poca gente, la fila avanzó algo rápido así que fue un buen día para volver a comprar cosas a Calexico", expresó.

La joven Natalia por último señaló que espera que la gente pueda seguir respetando las indicaciones para que la garita siga funcionando de manera efectiva.

"Todo estuvo muy rápido, hice media hora para cruzar, así que si todo sale bien, vamos a poder seguir cruzando sin problemas", indicó.