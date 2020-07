Mexicalenses desconocen visita de AMLO a Trump

MEXICALI,B.C.- Mexicalenses comentaron ignorar la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca este 8 y 9 de julio.

Expresaron no encontrarse al tanto de la agenda de AMLO, pues consideran que durante la contingencia sanitaria por el Covid-19,hay cosas más importantes en que pensar.

Señalaron que si logran reunirse, se logren abordar temas importantes como la pandemia y la construcción del muro, el cual comentan que puede afectar a la economía.

Otros simplemente, se reservaron sus opiniones, pues expusieron que el gobierno de López Obrador, no es más que un circo para México.

Así que la pregunta expresa para los mexicalenses fue la siguiente: ¿Cuáles son sus expectativas del encuentro del presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump?

Estas fueron sus respuestas.

"No estoy enterado de la visita del presidente, pero considero que deben hablarse de puntos importantes como la pandemia y el muro, así que espero que sea una buena oportunidad", Óscar Molina.

"Pues que te podría decir, no tengo nada que opinar, pues hay cosas más importantes que ver y pensar durante la pandemia", Ernesto.

"Pues yo digo que está bien, que se pasee el presidente si es lo que quiere, pero esa visita no nos va a ayudar en nada a nosotros como mexicanos", César Rodríguez.

"Ni idea que temas vayan a platicar, la verdad para mi su reunión no me es relevante, a mi no interesa", Esteban Tejeda.

"No estoy enterado del tema, si se reúnen para algo bueno pues está bien, pero no me interesa", José.

"Yo la verdad no puedo decir nada, si la reunión trae algo bueno pues está bien, pero ellos solamente saben que cosas traen y que hacen con el país", Socorro Flores.