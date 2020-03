Mexicalenses exponen aumento de precios en supermercados durante el Covid-19

MEXICALI,B.C.-Tras la llegada del Covid-19 a Mexicali, ciudadanos comentan que ha existido un aumento de precios en los artículos dentro de los supermercados durante la contingencia.

Expresaron que artículos de la canasta básica, así como productos de higiene y limpieza, han subido hasta un 30% de su costo anterior.

Algunas personas indicaron que para ellas solo ha habido un aumento de precios en algunas tiendas, pero que sienten que no perjudica en nada.

Otros mencionaron que el aumento ha sido tal que aunque no les alcanza, tienen que comprarlo, pues son artículos que necesitan en casa para alimentar a la familia durante la cuarentena.

Así que la pregunta expresa a los cachanillas fue la siguiente:

¿Ha sentido un aumento de precio en los artículos que venden dentro de los supermercados a raíz del Covid-19 en la ciudad?

Estas fueron sus respuestas.

"La verdad no he notado ningún cambio, pues yo pienso que está igual ya que no he comprado artículos de salud, pero si he escuchado que les están aumentando el precio y eso pues considero que está mal", Julio Gastélum.

"Bastante han aumentado, pues a comparación de las semanas anteriores los precios se han disparado un 30 por ciento más o menos, principalmente en productos básicos como carnes y verduras, así como productos de limpieza donde considero que esto es un acto aprovechado por parte de las empresas", Sergio.

"Pues en algunos lugares si he visto el aumento de precios, pero pues tenemos que comprarlos, pues productos básicos como el huevo, el arroz y el frijol ha aumentado y pues que hacemos, tenemos que comprarlo porque lo necesitamos", Joel Zamora.

"Si han aumentado los precios, pues yo que sepa si me ha tocado saber y pues la verdad aunque uno no quiera tiene que comprar las cosas pues uno tiene que comer y salir a comer fuera sale más caro", Miguel.

"Pues si, ya que de un día para otro en la misma tienda puedes ver al artículo 20 pesos más caro y eso pues no se vale y más para las personas jubiladas, eso yo no lo veo bien ya que es una situación muy triste, pued hay gente que solamente viven de su pensión" José Luis.