Mexicalenses dudosos de salir de vacaciones en Semana Santa

La Semana Santa se aproxima y algunos mexicalenses aun están renuentes de salir de vacaciones pese a que el semáforo epidemiológico actualmente se encuentra en verde y si así lo hicieran tomaran las medidas de seguridad para evitar contagios.

De acuerdo al Panorama Epidemiológico de Covid-19 en Baja California, el municipio de Mexicali actualmente cuenta con 82 casos activos, de los 307 que hay en todo el estado.

Con una cifra de 145 casos activos, se encuentran en un rango de edad entre los 20 a 39 años, llevando la cifra más alta en la tabla.

Lo considerable es seguir llevando los protocolos de seguridad

Durante un sondeo realizada a los ciudadanos fue: ¿Consideras apropiado salir de vacaciones en Semana Santa, aunque el semáforo epidemiológico cambió a color verde?

“Yo pienso que no, pero según los gustos de cada quien, siempre y cuando tomen las medidas de seguridad necesarias, no pienso salir de vacaciones”, dijo, Andrea Rivera.

“ Entre sí y no, aun así seguimos con el riesgo de contagiarnos y si siguen las medidas de seguridad, pienso que si deberían de salir, aunque hay gente que no siguen esas medidas, se quita los cubrebocas, no respetan la sana distancia, etc. Yo si ire de vacaciones a ver a mi familia en Culiacan”, comentó, Marisol Jauregui.

“ Considero que con medidas de seguridad o en lugares tan encerrados, no tengo contemplado salir de vacaciones”,expresó Alma Delia Ledezma.

“No, mientras no nos cuidemos, vamos a estar peor, no vamos a salir, no pienso salir de vacaiones” aclaró, Juan Manuel.

“No considero que sea apropiado, se supone que son fiestas para estar en su casa, esa es mi manera de pensar, no creo que el semáforo cambiara a verde, no voy a salir de vacaciones”, manifestó, Petra Corrales González.