Mexicalenses comentan estarse adaptando al cierre del cruce fronterizo

Ante el reciente aviso por parte del gobierno de Estados Unidos de que mantendrá un mes más el cierre del cruce fronterizo, mexicalenses comentaron estarse adaptando a dicho cambio debido a la presencia de la pandemia en ambos países.

Señalaron que tras vivir ya casi un año con esta situación, han aprendido a consumir más de manera local, pues estaban acostumbrados a comprar sus artículos en el vecino país.

Otros, indicaron que de alguna manera han sido afectados pues esto les ha impedido visitar con frecuencia a familiares y amistades, las cuales esperan ver pronto.

Es por ello que ante tales las declaraciones, la pregunta expresa a los mexicalenses fue: ¿Que opina del cierre del cruce fronterizo a los Estados Unidos?

Estas fueron sus respuestas.

Foto: Daniel Reséndiz

"Pues ya nos hemos estado acostumbrando, al punto en que hacemos el super en diferentes tiendas para obtener las mejores ofertas y hacer compras inteligentes", comentó Rosa Isela.

Foto: Daniel Reséndiz

"Yo no voy para allá, así que no me afecta pero es bueno entender que estamos en una pandemia y que tener el cruce abierto puede fomentar más el contagio, así que no pasa nada si sigue cerrada", señaló Mario Arturo.

Foto: Daniel Reséndiz

"Pues esto es por la pandemia y hay que entenderlo, pero también siento que ha ayudado a que la gente consuma de manera local pues ya la gente estaba muy acostumbrada a siempre ir al otro lado", mencionó Norberto Valenzuela.

Foto: Daniel Reséndiz

"Yo vivo allá pero por la pandemia he preferido quedarme aquí con mi familia para evitar problemas, así que pues si está cerrada sabemos que es por el bien de todos nosotros", expresó Connie Morales.