Mexicalenses acopian aceite y eco ladrillos para salvar el planeta

Para que sus acciones tuvieran congruencia con su amor por la naturaleza, emprendieron “BYO Project”, un esfuerzo de dos “Cachanillas” que además de acopiar el aceite y ecoladrillos, buscan lograr un consumo sustentable desde los negocios de esta ciudad.

Viviana Morales, es la creadora de BYO Project, señaló que el objetivo del proyecto es con el fin de unir a consumidores y negocios, para un consumo responsable, y así lograr el cuidado del planeta.

Luego de terminar una maestría, Morales, detectó un área de oportunidad para ayudar al medio ambiente, siendo las empresas y consumidores, la solución para aminorar el impacto en a la naturaleza, y lograr el cambio que la tierra necesita.

“Me interesó la parte sustentable de los negocios, no lo económico, sino lo medioambiental”, comentó la joven ambientalista.

Iniciaron tocando puertas de negocio en negocios, invitándolos a la comunidad BIO, que significa “Bring Your Own”, que significa “Trae tu propio”, tu propia bolsa, contenedor, vaso, plato, entre otros con el fin de evitar los desechables.

Con estas acciones pretenden lograr una economía circular, es decir, que la vida de un producto sea más larga, para que no termine siendo un desperdicio, a diferencia de la lineal que consiste en producir, usar y tirar.

“Invitamos a los negocios a que incentivan a los consumidores a llevar sus propios contenedores, algunos les dan descuentos, dependiendo como se les acomode, para que se unan”, mencionó.

Del empresariado consideró, que hay buena respuesta, ya que los desechables cuestan, y más ahora que se pide tanto a domicilio, provocando que los desperdicios se aglomeren en centros de residuos o en la misma naturaleza.

El resultado de estas invitaciones son 20 miembros dentro de la comunidad BYO, la intención es que las empresas interesadas se acerquen para asesorarlos en cómo implementar medidas sustentables e involucrar a sus consumidores.

El atractivo para las empresas, de implementar estas políticas, es que sus costos se verán impactados de manera positiva, ya que no estarían gastando en desechables, ni tendrían que gestionar sus residuos.

“Más allá de ser negocios, quienes implementan estas medidas, son empresas que les importa el lugar donde están establecidos, y tienen un compromiso con el medio ambiente y la sociedad”, declaró.

ACEITE

“Vimos que no había un sitio para destinar el aceite de los hogares Cachanillas, y lo que hicimos es contactar a una empresa que se dedica a transformar el aceite de cocina usado en biodiesel, nosotras lo recolectamos, porque solo lo recogen en grandes cantidades”, declaró.

Cada mes, habrá un punto de acopio de aceite, para que los hogares “Cachanillas” lo puedan destinar responsablemente, en la primera convocatoria, reunieron alrededor de 30 litros.

La siguiente fecha de acopio de aceite es el 29 de agosto de las 18:00 a las 22:00 horas en un restaurante ubicado en la calle Reforma y Justo Sierra.

El aceite lo pueden llevar en cualquier recipiente, cuando lo entreguen, las personas BYO Project, vaciarán el líquido en un contenedor, les regresarán el recipiente nuevamente, ya que éste no puede ser reciclado, lo recomendable es que se siga utilizando para almacenarlo.

Tan solo un litro de aceite, puede dañar hasta 1 millón de litros de agua, por ello es imperante que exista un mecanismo para disponerlo de forma segura, y no termine dañando el alcantarillado de la ciudad, comentó.

Cuentan con un contenedor de 200 litros, el objetivo es llenarlo en el próximo punto de acopio, en la primera ocasión lograron evitar que 60 litros de aceite de cocina dañara el medio ambiente y el sistema de drenaje de Mexicali.

LA CAUSA

“Soy amante de la naturaleza, y me gusta visitarla en vacaciones, hace tres años vi en el cañón del sumidero, que había tanta basura que la lancha no podía avanzar, yo me quedé tan impactada, toda esa basura la generamos nosotros y termina en esos lugares de la naturaleza”, reflexionó.

“Fue cuando dije, estoy viendo que mis actos, mis hábitos de consumo, no están en congruencia con mi amor hacia la naturaleza, y fue cuando decidí cambiar mi actividad como humano”, declaró.

Daniela Corral, vicepresidenta de BIO Project, se sumó a la iniciativa desde febrero, ha venido invitando a los empresarios de la ciudad al movimiento, sin embargo se ha enfrentado a resistencia o escepticismo, ya que estos hábitos no forman parte de las costumbres.

ECOLADRILLOS Y PERROS

A partir de abril, iniciaron con un programa de ecoladrillos, el cual consiste en que la población done botellas de dos litros, rellenas de plásticos o materiales que no son reciclables, y sean donados a la organización.

Con alrededor de 30 ecoladrillos pueden construir una casa para perro, la intención es producirlas y donarlas a la asociación civil “Gente por los Animales”, describió la vicepresidenta Corral.

“Los eco ladrillos son utilizados en otros estados para hacer casas para personas de bajos recursos, dijimos, ‘por qué no replicarlo en Mexicali’, y se nos ocurrió hacer las casas de perro”, añadió.

Morales señaló que la intención es crear una sociedad colaborativa, logrando alianzas como con la organización “Amazonas”, donde han implementado el sistema de venta a granel a través de contenedores que la misma población lleva.

EN DATOS

• Los puntos para recibir los ecoladrillos son: Al Natural; Bangkok Thai Cuisine; Fundación Hélice A.C.; Hogar Verde; Juice Bar; Tianguis Orgánico Artesanal; Vesi Helados; Wrapísimo; y Zafari Café; para obtener más información puede solicitarla a través de la página http://www. thebyoproject.com/.