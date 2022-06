Mexicalense gana Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen 2022

El anuncio fue hecho por el Dr. Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del ISIC, tras el acto de apertura de las plicas respectivas, seleccionadas por los miembros de los jurados, y a cargo del notario público Dr. Rubén Elías Gil Leyva, en las oficinas de esa institución y con la presencia de organizadores del certamen, el cual está dotado de 125 mil pesos en cada género.

El Instituto anunció que en Cuento, el ganador fue Mario Sánchez Carbajal, de la CDMX, con la obra “Liminares, suicidas e insomnes”, firmado con el pseudónimo “Kluger Hans”, y que fue seleccionado por un jurado integrado por Lola Ancira, Carlos Sánchez y Ana Clavel, quienes ponderaron "su solidez narrativa en el género con una propuesta temática imaginativa y transgresora (…). Se trata también de cuentos originales con cierres inusitados, que plantean perspectivas frescas, no exentas de humor, ironía y un sentido de traspasar límites, en una búsqueda deliberada por mostrar el rostro muchas veces absurdo de la realidad".

En Poesía, el ganador fue Ortega Acevedo con el libro "Hotel del Universo", formado con el seudónimo "Patti Smith", de Mexicali, por un jurado integrado por las poetas Yendi Ramos, María Baranda y el poeta Mijail Lamas, tras “considerarlo un trabajo imaginativo, con una interesante diversidad temática y que fragmenta el relato anecdótico; además, apuesta por una renovación formal del poema en prosa y la construcción de una sintaxis original".

En total se recibieron alrededor de 80 trabajos en cada género y la fecha de entrega se dará a conocer oportunamente, a realizarse en Culiacán, con la presencia de los ganadores.

Mario Sánchez Carbajal, al ser notificado del suceso, expresó que, “aunque uno envía obras a concurso para ganar, la verdad que no me lo esperaba; conozco y reconozco el prestigio de este Premio, el cual me parece súper importante para la vida literaria nacional y de los escritores que lo han ganado, y estoy muy emocionado y agradecido de recibirlo”.

Jorge Arturo Ortega Acevedo a su vez, comentó que “obtener este Premio nacional es un gran honor, porque es un certamen que han obtenido queridos y admirados poetas de nuestro país, y que lleva el nombre de uno de los grandes poetas de México, al que he leído en forma acuciosa, convocado además por un estado con el que me unen no solo relaciones literarias sino amistades muy sólidas, por lo que me siento muy contento de obtenerlo”.