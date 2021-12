Menos gente de la esperada recibe vacuna contra influenza

La afluencia para recibir la vacuna contra la influenza es más baja de lo que se esperaba en Mexicali, revelaron las autoridades, que esto se puede deber a varias causas en torno a la pandemia Covid-19.

La jefa de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Mexicali (JSSM), Laura Andrea López Cruz, explicó que en Mexicali se han aplicado alrededor de 52 mil dosis a través de los centros de salud y campañas itinerantes.

“El llamado a la gente sigue latente, probablemente vamos en un bajo índice con respecto a la población total, sin embargo nosotros continuamos en la campaña de vacunación”, explicó.

La razón por la que la gente no está respondiendo como esperaban, podría ser el temor a los efectos secundarios de aplicarse las vacunas de la influenza y el Covid, en un mismo periodo, declaró.

“Influyó mucho la aplicación de las dosis de la vacuna Covid, y las restricciones y recomendaciones que se tienen para no juntar las dosis, dado los efectos secundarios que pudiera tener empalmarlas”, mencionó.

“Sí ha habido afluencia, pero estamos un poco bajos, estamos en algunos puntos localizables como las plazas comerciales, pero también en los centros de salud”, informó.

Recordó que como sector salud, siempre tendrán la responsabilidad de centrar la atención en los grupos vulnerables, no obstante, si acude gente que no está en dicha categoría, no se le va a rechazar.

“Se está trabajando ya la convocatoria, para lanzarlas y hacerlo masivo, y también abordar a lo mejor empresas, pero eso será gradual, en las siguientes semanas”, declaró la doctora.