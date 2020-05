Memorables series retornan a Netflix en Junio

Junio marca el regreso a la nueva normalidad para muchos después de la cuarentena, pero también el retorno de muchas series que se han convertido memorables para el público de Netflix.

El cierre de la controversial historia de 13 Reasons Why llegará este mes a la plataforma, así como la ya tan esperada serie que tocara el caso de Paulette en “Historia de un Crimen: La Búsqueda”.

Desde los fabulosos 5, los favoritos encargados de los más emocionantes transformaciones en Queer Eye, hasta la llegada de la familia más famosa de la televisión con la temporada 1 y 2 de Keeping Up With The Kardashians.

A continuación un listado de las series más importantes que llegan este mes a Neflix, junto a sus fechas de estrenos y una breve reseña:

“HISTORIA DE UN CRIMEN:

LA BÚSQUEDA”

La misteriosa desaparición de una niña en un barrio lujoso de CDMX desentraña secretos familiares y revela cómo funciona el poder entre los más privilegiados. Estreno: 12/6/2020.

“THE POLITICIAN”:

TEMPORADA 2

Traiciones, un triángulo amoroso y un candidato centrado en un solo tema se entrelazan en una campaña electoral para senador que Payton busca ganar a toda costa.

Estreno: 19/6/2020.

“13 REASONS WHY”:

TEMPORADA 4

La graduación se acerca, y Clay y sus amigos luchan por mantener la delantera frente a los secretos que ponen en peligro su futuro.

Estreno: 5/6/2020.

“QUEER EYE”: TEMPORADA 5

Los Fab 5 viajan a la histórica Filadelfia para transformar a un nuevo grupo de héroes cotidianos, desde un DJ muy trabajador hasta una estilista canina en aprietos.

Estreno: 5/6/2020.

“KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS”:

TEMPORADA 1 Y 2

Las hermanas Kim, Kourtney y Khloé, con el apoyo incondicional de su madre Kris, se convirtieron en estrellas gracias a esta serie tan divertida como adictiva.

Estreno: 1/6/2020.

MÁS ESTRENOS:

The Sinner: Jamie (19/6/2020)

Fuller House: Episodios finales (2/6/2020)

Amar y vivir (26/6/2020) Reality Z (10/6/2020) ¿Me escuchas? (4/6/2020)

De cita en cita: Temporada 2 (12/6/2020)

Marcella: Temporada 3 (14/6/2020)

Manjares divinos (24/6/2020)

F is for Family: Temporada 4 (12/6/2020)

The Titan Games (1/6/2020)

Modern Family: Temporada 7, 8, 9 y 10 (2/6/2020)

La cantina de medianoche: Temporada 1, 2 y 3 (1/6/2020)