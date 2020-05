Médicos enfrentan nuevos desafíos por Covid-19

Médicos internistas que luchan de manera diaria en el Hospital General de Mexicali contra la enfermedad emergente del Covid-19, están detectando nuevos padecimientos que no se presentaban con frecuencia en pacientes internados con esta enfermedad.

La Doctora Flor María Yocupicio, médico residente de cuarto año de medicina interna, y que tiene una de las luchas más fuertes en el segundo piso del Hospital General, el cual se encuentra en su máxima capacidad y con todos sus pacientes intubados, conectados a un ventilador para respiración mecánica asistida.

Uno de los sucesos que iniciaron ya de manera frecuente y que no se tenía es una serie lesiones renales agudas secundarias a Covid-19.

“Solo se les veían los pies a los pacientes (SIC) todos morados, 5 de 6 pacientes, necesitaban hemodiálisis urgente, eso es algo muy serio que está pasando, muchos hacen lesión renal aguda, necesitan hemodiálisis urgente y no hay personal para hacer las hemodiálisis y muchos pacientes fallecen” declaró la internista.

También se cuenta con el registro ya, del primer cuadro de daño neurológico secundario a Covid-19. Se presentó en una adolescente de 18 la cual llegó directamente a urgencias por convulsiones.

“la recibieron directamente en urgencias, la tuvieron que intubar porque nunca recuperó el estado de alerta. Le hicieron la tomografía de tórax y se encontraron lesiones que no eran muy sugestivas de covid. Se le tomó la muestra para la prueba y salio positiva. La paciente ya no volvió a convulsionar, pero no puede mover las piernas, no puede mover las extremidades, ni las piernas, ni los brazos.” Recordó la galena.

En este caso en particular de daño neurológico secundario a Covid-19, la paciente evoluciona favorable, pero estudios neurológicos especializados y resonancias magnéticas son necesarios, esto dificulta salvar la vida de los pacientes.

Los retos que enfrentan los doctores actualmente en el Hospital General son de gran dificultad, sobre todo por la falta de personal y de equipo de primer nivel como los resonadores magnéticos.

Sin duda, los médicos que trabajan en el Hospital General cada vez encuentran nuevos desafíos médicos en medio de una pandemia de Covid-19 que cambia semana con semana.