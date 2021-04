Médicos del sector privado también piden vacunas contra Covid-19

Personal médico del sector privado se manifestó pacíficamente este miércoles por la tarde durante la jornada vespertina de vacunación en el FEX, en Mexicali, para demandar que también sean considerados en la aplicación de vacunas contra el Covid-19 para el sector médico.

Médicos generales, odontólogos, enfermeros y especialistas se presentaron en el puesto de vacunación masiva con pancartas para pedir que no se les discrimine en la aplicación de la vacuna.

“Sí hay vacunas, hay miles de dosis para la población en general y aún quedan dosis, viene la tercera ola (de contagios) y no han terminado de vacuna a adultos mayores, no han vacunado al sector privado y no han terminado de vacunar al sector público (de salud)”, expresó Pamela de Ávila Morales.

Los integrantes del sector privado de salud señalaron que la pandemia ha traído consigo un aumento de costos en insumos y equipo de protección de hasta 4 veces su costo regular debido a la demanda, y así garantizar un espacio libre de contagios para ellos y sus pacientes.

Aún así, los riesgos persisten, pues en el caso de los odontólogos, pueden estar en contacto con un paciente asintomático o portador, sin un cubrebocas de por medio, por la naturaleza de la atención que requieren.

“Hay gente que no se quiere vacunar, yo los invito a que se vacunen, es una gran protección que ya quisiéramos tener nosotros”, agregó Ávila Morales. “Muchas asociaciones han estado donado al sector público, porque ni siquiera hay para ellos, nosotros hemos tenido que costear lo nuestro”.

“La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud les urge a los gobiernos de países que están vacunando que no discriminen ni se deje a nadie afuera del sector médico por el riesgo de exposición”, señaló.

“Estuvimos abiertos cuando los hospitales estaban llenos, ahí estuvimos apoyando, ahora con la tercera ola y el aumento de contagios vamos a continuar trabajando porque sabemos que en cualquier momento se puede ver sobrepasado el sector público y ahí estaremos apoyando”, dijo.