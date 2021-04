“Me siento como de 15”: adulto mayor tras segunda vacuna

Como cuando tienes 15 años y una vida por delante, así se sintieron algunos de los abuelitos que acudieron a terminar su esquema de vacunación para protegerse del Covid-19 en Mexicali.

“Me siento como de 15, me siento contento, por primera vez veo que han llegado a un orden, y la única parte, no más sentí un poco de sueño, pero cansancio nada, ni dolor, puro sueño”, declaró Andrés Sandez González.

Sandez González esperaba en la fila para entrar a observación, tras recibir la vacuna Pfizer en la Plaza Cachanilla, donde solo espero alrededor de diez minutos para iniciar el proceso de su vacunación.

“Muy bien, excelente, duré algunos 20 minutos, no esperaba que fuera rápido porque veía que había fila pero iba rápido, a seguir cuidando hasta que nos den otra opinión”, explicó la señora María de Jesús Morales.

Para el señor Rafael Vargas, fue una sorpresa la rapidez con la que recibió la vacuna, con este refuerzo, asegura que recibió una inyección de energía para volver a trabajar, como lo hacía antes de la pandemia, pero con los cuidados pertinentes.

“Estoy sorprendido por el excelente servicio desde que llegamos y rápido, una vez que hice fila, caminó bien, de verdad, y aquí mejor, la primera vez en el FEX duré dos horas esperando en el carro”, compartió.

“Psicológicamente me dio pa´arriba, yo empiezo mañana a moverme, porque sé que cuando menos de esto no me voy a morir, porque me fui pa´bajo feo, feo feo, fue una gastadera, y a mí me agarró el Covid”, recordó.

La vida del señor Rafael estuvo en peligro, luego de haber padecido Covid-19, ya que padece hipertensión, compartió.

La jornada de vacunación en la Plaza Cachanilla transcurrió con tranquilidad, siendo la más ágil en comparación la de Sendero, donde la espera era de una hora, y la de Galerías, hasta de una hora con 40 minutos.