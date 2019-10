Me quede sin ahorros para sobrevivir sin pensión: Jubilado

MEXICALI, Baja California.- “Afortunadamente he estado ahorrando” dice Engelberto Casillas Velarde, jubilado del Sindicato de Burócratas de Mexicali, que desde hace siete días cubre sus deudas y necesidades por medio de sus ahorros gracias a la falta de pago de Issstecali.

Al igual que otros 300 trabajadores en el municipio, Engelberto de 77 años no ha recibido lo correspondiente a su pensión mensual.

Jubilado desde hace más de 20 años, Engelberto no tiene otro trabajo para mantenerse a el y su señora, por lo que en los últimos días ha cubierto sus compromisos monetarios con sus propios ahorros.

“Casi todos mis pagos son del día primero al día tres, son los pagos que tengo que hacer en el banco y ahí ando batallando pidiendo” admite “ahorita me esta sirviendo, pero no hay ya fondos para otro mes seguir así”.

Como algunos de sus compañeros, Engelberto ha tenido que acercarse al sindicato para solicitar préstamos en lo que se resuelve el tema de los pagos, que ronda los 30 millones de pesos en pendientes sólo para Mexicali.

En la misma situación está Guillermo Palacios Cervantes, jubilado desde hace 10 años, quien comenta que en otros años no habían tenido un problema similar.

Con ayuda de sus hijos y su familia, Guillermo ha podido solventar los gastos en alimentos, agua, luz y otros adeudos, dado que tampoco tiene otro trabajo para mantenerse.

“La misma familia se compromete con uno” asegura “gracias a Dios por ese lado hemos tenido la oportunidad de solventar todos nuestros gastos hasta ahorita”.

De acuerdo a información del Sindicato de Burócratas, la mensualidad correspondiente a los jubilados y pensionados debió haberse entregado a más tardar el pasado miércoles 2 de octubre.

NI MEDICAMENTO, NI CHEQUE, NI NADA

A la falta de pago se suma también la crisis que enfrenta Issstecali y el grave desabasto de medicamentos que han reportado en ocasiones anteriores.

Lourdes Callejos tiene cinco años de jubilada y tampoco ha recibido la pensión que le corresponde, lo que la llevó a pedir a algunas de las instituciones bancarias y otras personas que “la esperen” para pagar sus compromisos de este mes, aunque le genere intereses.

Es una injusticia, sin medicamento, ni cheque ni nada” afirma “los enfermos los tienen que regresar porque no los están atendiendo.

Como paciente de Issstecali, Lourdes es tratada por diabetes y presión alta, por lo que mensualmente debe comprar medicamento para mantenerse sana, sumando actualmente cerca de siete facturas que no le han pagado.

De acuerdo a lo comentado por la entrevistada, tan solo en sus medicamentos para tratar su presión y la diabetes paga alrededor de 800 pesos por cada uno.

“Esos medicamentos no hay, y luego te dicen ‘¿Por qué trae la diabetes alta?’ pues porque ha de ser, porque no me dan medicamento, me salgo con las recetas en la mano” dice.

CIERRAN ISSSTECALI

Inconformes con la falta de pago, un grupo conformado por decenas de trabajadores jubilados y pensionados, además de personal del Sindicato, cerró este lunes las instalaciones de Issstecali ubicadas en el Centro Cívico mexicalense.

Enriqueta Arámbula Navarro, presidenta de la Sección de Pensionados y Jubilados del Issstecali sección Mexicali, informó que son cerca de 300 los afectados por la falta de pago en el municipio, además de trabajadores en los cuatro municipios restantes.

“En Mexicali a alrededor de 300 compañeros no se pago su pensión, y fue a través de tarjeta electrónica” señaló “ahorita me acaban de decir que en Tijuana también 300, y Ensenada ellos si no recibieron ni un centavo, ni a Tecate ni a Rosarito”.

El secretario general del Sindicato de Burócratas, Lázaro Mosqueda Martínez, aseguró que permanecerían en las instalaciones hasta que se pague a todos los trabajadores jubilados y pensionados.

Según el entrevistado, el adeudo que mantiene Issstecali es cercano a los 30 millones de pesos, que representa cerca del 25% de los trabajadores en el municipio.

“A partir de que esto se solucione, que se de este pago, nos habremos de sentar junto con toda la organización para que nos aseguren el pago del mes de octubre” resaltó.