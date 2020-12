“Maty Palacios: la artesana de las piñatas”

MEXICALI,B.C.- Rodeada de papel, cartón y estructuras metálicas, es como trabaja la señora Matiana Palacios, quien desde hace 18 años, dedica su tiempo a la elaboración de piñatas.

“Maty” como le dicen sus familiares, señaló que hacer piñatas es todo un arte, pues se necesita tiempo, pasión y sobretodo, ser perceptivo en los detalles, ya que gusta darle su toque personal a sus creaciones.

“Mis piñatas representan mis ganas de salir adelante, de poder mostrar mis creaciones siempre con algo extra que las distinga”. “Por lo que ser dueña de mis cosas, la empresaria en esto, me hace sentir bien, pues esto es lo que le ha dado de comer a mi familia”, comentó.

INICIOS

La señora Palacios, señaló que su primera piñata la hizo a los 7 años de edad, pues siendo de familia de piñateros, tuvo que aprender el oficio desde pequeña.

Recordó que su padre, a quien acompañaba caminando desde la Colonia División del Norte hasta el centro de la ciudad, un día le dijo que “sabiendo hacer algo, nunca pasaría hambre”.

“Este trabajo siempre ha sido mi manera de sobrevivir, y mi padre decía que siempre habrá un cumpleaños donde no puede faltar una piñata”

“Por lo que de él, tenemos la escuela de que con esto podríamos pagar los servicios, la escuela”.

“Así que cuando hice mi primera piñata y que mi padre me la haya comprado, me hizo ver que mi trabajo valía, por lo que seguí trabajando en ello”, expresó.

Grandes creaciones Maty, quien después de los años, adquirió mayor experiencia, expuso que su trabajo siempre ha sido de magnitudes grandes, pues ella se enseñó a hacer piñatas de gran tamaño.

Mencionó que ella gusta de hacer bocetos, crear las estructuras, e ir recolectando el material necesario para hacerlo, pues el slogan de su trabajo es “piñatas, al gusto del cliente”.

“Desde que empecé he trabajado a lo grande, me gusta hacer grandes piñatas y que cuando las vean mis clientes se sorprendan y me recomienden con alguien más”.

“Pues eso para mi llena de satisfacción, ya que yo soy de las que le gusta invertir su tiempo en hacer algo tan bien hecho que ni van a querer romperla”, expresó.

FOMENTANDO EL RECICLAJE

Ahora, mientras nos mostraba como le daba forma a una clásica piñata de 7 picos, expuso que ella siempre ha fomentado el reciclaje en su trabajo, pues todo está elaborado con papel periódico y cajas de cartón.

Indicó que ella ver tirado cartón en la calle, es como ver en el piso 100 o 200 pesos, pues sabe que con unas tijeras, pegamento y mucha imaginación, le dará una nueva vida.

“Yo siempre estoy buscando reciclar, ya sea periódico, cartón, alambre, todo eso a mi me sirve, pues con los años he aprendido a valorar que de las cosas más sencillas, se puede crear algo más grande”.

“Así que cuando voy en la calle y veo cajas tiradas, me bajo del carro y las recojo, pues yo se qué más tarde, terminará siendo una bonita piñata”, mencionó.

CARIÑO POR SUS CLIENTES

Continuando con la elaboración de sus piñatas navideñas, pues diciembre es el mes más fuerte para vender, comentó que muchos de sus clientes se han convertido en fieles seguidores de su trabajo.

Explicó que ha logrado ver como clientes le compraron su piñata a su hijo de 3 años y ahora, le están comprando su piñata a los 12 años.

“Es muy bonito ver la aceptación de tu trabajo, que logras dejar tu esencia en las piñatas, pues el trabajo siempre llama más trabajo y con mis clientes, los más fieles lo he podido comprobar”.

“Por lo que estando conmigo, siempre van a encontrar piezas únicas, ya que yo hago las piñatas al gusto del cliente”, mencionó.