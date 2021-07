Matrimonio igualitario: Tiene Mexicali hasta este sábado para votar

Hasta este próximo sábado 17 de julio tienen los ediles mexicalenses para revisar en el pleno del Cabildo la reforma que aprueba el matrimonio igualitario en Baja California, aprobada por el Congreso del Estado el pasado 16 de junio.

Fue el pasado 17 de junio cuando el Ayuntamiento recibió el dictamen enviado por el Congreso local y contaba con un mes para emitir su opinión acerca de la reforma que permite el matrimonio igualitario en la entidad, sin embargo, esto aún no ha ocurrido.

Incluso se lanzó una convocatoria para discutir el dictamen por parte de la Comisión de Gobernación y Legislación, pero esta fue cancelada de último momento de acuerdo a lo mencionado por el regidor Fernando Rosales Figueroa.

“Lo que yo repruebo totalmente es que se utilice las viejas prácticas, de esconder el dictamen, de no sesionarlo, porque eso es lo que no se quiere” comentó “de no presentarse este dictamen, o no citarse a sesión, entonces opera la afirmativa ficta”

La afirmativa ficta se da cuando la autoridad omite dar una respuesta a una petición y, ante esta falta de respuesta, se considera aprobada de facto, como ocurriría si el tema de los matrimonios igualitarios no se discute en el pleno del Cabildo antes del próximo sábado.

En contra de este resultado también se pronunció la regidora Luz Elena Fonseca Rentería, quien considera que lo mejor sería que los integrantes del Cabildo tuvieran la oportunidad de dar a conocer su postura.

“Encantados de que ese tema pase a favor, pero si también una afirmativa ficta es justamente lo que estamos viendo que puede ocurrir, nos gustaría más que nada que si se presentara aquí, como debe ser” dijo.

Por su parte el regidor José Ramón López Hernández, presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación del Cabildo de Mexicali, señaló que la intención es enviar el dictamen para su revisión directamente en el pleno del Cabildo, sin pasar por comisiones.

De esta manera, aseguró, se podría revisar la reforma esta misma semana sin necesidad de ir por la afirmativa ficta.

“Cuando turnan la propuesta pues quien tiene que resolver es el Cabildo con todos los compañeros regidores” señaló “yo espero que se pase directamente a la sesión de Cabildo para que todos tengan la oportunidad de votar”

El entrevistado comentó que se hablará directamente con la presidenta municipal, Guadalupe Mora Quiñónez, para revisar la propuesta y que la sesión se lleve a cabo esta misma semana.

Hasta el momento Tecate es el único de los cinco municipios de Baja California que ha emitido su opinión sobre la reforma que permite el matrimonio igualitario en el estado, la cual fue a favor.